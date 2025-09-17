Toto Dumitrescu, arestat pentru 30 de zile

Judecătoria Sectorului 1 a dispus, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Acesta este acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.

Brigada Rutieră a fost sesizată duminică, în jurul orei 13:05, prin numărul de urgență 112 cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1.

Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la fața locului

Din primele informații, conducătoarea unui autovehicul, în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, condus de Toto Dumitrescu. În urma impactului, primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.

Șoferița a fost rănită și dusă la spital, însă Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la fața locului, profitând de agitația creată în jur.

El a fost găsit după 48 de ore de către polițiști într-un apartament. A fost ridicat și dus la audieri, după care agenții au decis să-l rețină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină

Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

El a mai avut probleme cu legea penală, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

