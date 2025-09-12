Femeie prinsă cu şase cuţite la intrarea în Parlament. Era pe listele AUR ca invitată la un forum

O femeie a fost descoperită vineri la intrarea în Parlament cu șase cuțite asupra ei. Ea figurează pe listele suplimentare AUR și urma să participe la o activitate care are loc în Palatul Parlamentului – forumul economic

Cuțitele au fost descoperite în timpul controlului corporal de la intrarea în clădire. Femeia, care ar fi cetățean al Republicii Moldova, era invitata AUR la un forum care se desfăşura în incinta Parlamentului, potrivit observatoenews.ro.

Femeia este acum cercetată de Poliție și Jandarmerie.

Ce spune AUR

AUR a transmis precizări după incidentul de la intrarea în Parlament, menționând că persoana implicată nu este membru al partidului și că participa la un eveniment organizat în clădire:

„Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, se arată în comunicat.

Citeşte şi: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni