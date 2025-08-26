Șofer rănit după ce mașina lui a lovit un refugiu de tramvai şi s-a răsturnat

Un șofer a fost rănit după ce a pierdut controlul volanului, iar maşina pe care o conducea a lovit un refugiu de tramvai şi s-a răsturnat. Accidentul s-a produs marţi noapte, în Bucureşti.

Marţi, în jurul orei 00.10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia Calea 13 Septembrie cu str. Mihail Sebastian.

„Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 20 de ani, care se deplasa pe Calea 13 Septembrie, dinspre Şoseaua Progresului către Drumul Sării, la intersecţia cu str. Mihail Sebastian, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune cu refugiul din staţia de tramvai, iar în urma impactului autoturismul s-a răsturnat pe plafon”, a informat Brigada Rutieră a Capitalei.

Șoferul a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ. Fiind rănit, a fost transportat la spital.

