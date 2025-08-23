Bărbat ucis de un taur pe un câmp

Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un taur, pe un teren din apropiere de municipiul Miercurea-Ciuc. Omul era angajat al unei asociații de administrare a pădurilor, iar taurul aparținea asociației.

Polițiștii din Miercurea-Ciuc au fost sesizați, joi după-amiază, că o persoană ar fi fost găsită decedată pe un teren din extravilanul municipiului, în zona Cioboteni.

Din primele cercetări a reieșit că este vorba despre un bărbat de 65 de ani, angajat al unei asociații locale de administrare a pădurilor, care ar fi fost victima atacului unui taur, animal ce aparținea asociației respective.

Cadavrul bărbatului a fost transportat la Spitalul din Miercurea-Ciuc, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii nefericitului eveniment.

