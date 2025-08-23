27.9 C
Craiova
sâmbătă, 23 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat ucis de un taur pe un câmp

Bărbat ucis de un taur pe un câmp

De Daniela Moise
Bărbat ucis de un taur pe un câmp
Bărbat ucis de un taur pe un câmp

Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un taur, pe un teren din apropiere de municipiul Miercurea-Ciuc. Omul era angajat al unei asociații de administrare a pădurilor, iar taurul aparținea asociației.

Polițiștii din Miercurea-Ciuc au fost sesizați, joi după-amiază, că o persoană ar fi fost găsită decedată pe un teren din extravilanul municipiului, în zona Cioboteni.

Din primele cercetări a reieșit că este vorba despre un bărbat de 65 de ani, angajat al unei asociații locale de administrare a pădurilor, care ar fi fost victima atacului unui taur, animal ce aparținea asociației respective.

Cadavrul bărbatului a fost transportat la Spitalul din Miercurea-Ciuc, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii nefericitului eveniment.

Citește și: Un motociclist și-a pierdut viața din cauza vitezei și a carosabilului ud

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA