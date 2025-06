VIDEO terifiant! Un balon cu aer cald, plin cu turiști, a luat foc în aer şi s-a prăbuşit

Scene dramatice s-au petrecut sâmbătă în Brazilia, după ce un balon cu aer cald, care era plin cu turişti, a luat foc şi s-a prăbuşit. Potrivit CNN, cel puţin 8 oameni au murit în urma accidentului care a avut loc în statul Santa Catarina. De asemenea, autorităţile braziliene au precizat că 13 oameni au supravieţuit.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și-a exprimat solidaritatea față de familiile victimelor implicate în tragedia din oraşul Praia Grande, aflat în sudul ţării.

„Doresc să pun Guvernul Federal la dispoziția victimelor și a forțelor de stat și municipale care lucrează la operațiunile de salvare și la îngrijirea supraviețuitorilor”, a declarat liderul de la Brasilia, pe platforma X.

Un martor a povestit cele întâmplate pentru CNN şi a vorbit despre momentele şocante la care a asistat neputincios împreună cu alţi oameni: „Noi am văzut două persoane căzând de sus, iar la scurt timp după aceea, coșul s-a rupt și balonul a căzut. Am alergat să vedem unde a căzut balonul și am văzut doi supraviețuitori, o femeie acoperită de noroi, care era în stare de șoc, un bărbat care șchiopăta, precum și două cadavre“.

Praia Grande este o destinație frecventă pentru zborurile cu balonul cu aer cald, o activitate populară în unele zone din sudul Braziliei în timpul sărbătorilor din luna iunie, dedicate sfinților catolici precum Sfântul Ioan, potrivit agenției AP.

