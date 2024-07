18 morți, după ce un avion s-a prăbușit în Nepal

Tragedie în Nepal. Cel puțin 18 persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni a derapat miercuri de pe pistă în capitala nepaleză Kathmandu, potrivit oficialilor locali, citați de CNN.

Autoritatea Aviației Civile a precizat, într-un comunicat, că o persoană a supraviețuit accidentului Saurya Airlines.

2024-07-24: Saurya Airlines CRJ-200 had crashed on take-off at Kathmandu-Tribhuvan Intl Airport(VNKT), Nepal with 19 people on board. The flight was bound for Pokhara. More to come.. pic.twitter.com/mKZ0gql4sY