Atentat la Moscova. Mașina unui înalt oficial militar al Federației Ruse, aruncată în aer

În apropierea unui bloc din nordul Moscovei, o mașină a explodat la ora locală 6:30, când Andrei Torgașov, șeful adjunct al centrului de telecomunicații al armatei ruse, și soția sa tocmai intrau în autoturism.

Cauza exploziei a fost detonarea unui dispozitiv exploziv, potrivit presei din Rusia, citează biziday.

A car exploded in Moscow, the cause was the detonation of an explosive device under the bottom of the car



Presumably, there was a GRU officer in the car. His feet were blown off.