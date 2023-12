Hoţ de portofele din Craiova, condamnat definitiv

Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un tânăr de 21 de ani, condamnat la un an şi cinci luni de închisoare cu executare pentru comiterea a trei infracţiuni de furt. Potrivit oamenilor legii, în 2012, tânărul a furat portofelele a trei persoane din Craiova. Cea mai mare sumă sustrasă de inculpat a fost de 800 de lei. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă, aşa că inculpatul urmează să execute pedeapsa stabilită de instanţă.

Poliţiştii au explicat că ultimul furt a fost comis în centrul Craiovei, în octombrie 2022. Victima a fost o femeie, căreia tânărul i-a furat din rucsac portofelul în care avea bani şi documente.

„Din cercetări, poliţiştii au stabilit că, la data de 11 octombrie 2022, în timp ce se afla pe strada Calea Unirii din Craiova, tânărul ar fi sustras din rucsacul unei femei, purtat pe umăr, un portofel care conţinea 800 de lei şi documente.

De asemenea, la data de 22 august, cel în cauză ar fi sustras din rucsacul unei alte femei, un portofel care conţinea 200 de lei şi documente. La data de 17 septembrie, cel în cauză ar fi sustras din borseta purtată pe umăr de un bărbat, portofelul cu documente şi carduri bancare”, au explicat poliţiştii doljeni.

Craioveanul de 21 de ani a fost arestat preventiv pe data de 10 noiembrie 2022. Inculpatul a fost plasat în arest la domiciliu pe 7 martie 2023.

Hoţ de portofele, condamnat cu executare

Inculpatul a fost trimis în judecată la sfârşitul lunii noiembrie 2022. În acelaşi dosar a fost deferit justiţiei un craiovean acuzat de complictate la furt. Asta pentru că la furtul comis pe data de 11 octombrie, l-a ajutat pe celălalt inculpat să fure portofelul. Potrivit anchetatorilor, complicele s-a poziţionat în spatele victimei pentru ca persoanele din zonă să nu observe furtul. Banii furaţi au fost împărţiţi de cei doi inculpaţi, în mod egal.

Pe 14 iulie, Judecătoria Craiova a dat o sentinţă în acest dosar. Inculpatul acuzat de complictate s-a împăcat cu persoana vătămată şi a fost achitat. Tânărul de 21 de ani a fost condamnat la un an şi cinci luni de închisoare cu executare pentru faptele comise. Pedeapsa cuprinde una mai veche, de un an de închisoare cu suspendare, primită de inculpat în aprilie 2021, într-un dosar de conducere fără permis.

Hotărârea Judecătoriei Craiova a fost atacată cu apel de tânărul condamnat. La sfârşitul lunii noiembrie, Curtea de Apel Craiova i-a respins apelul ca nefondat. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă, aşa că inculpatul urmează să execute pedeapsa stabilită de Judecătoria Craiova.

Încă o condamnare pentru conducere fără permis

La începutul lunii septembrie 2022, acelaşi craiovean a fost trimis în judecată în alt dosar de conducere fără permis. Acest dosar a fost înregistrat tot pe rolul Judecătoriei Craiova.

După un an, în septembrie 2023, instanţa s-a pronunţat. Inculpatul a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare. După contopirea cu pedeapsa de un an de închisoare primită de craiovean în aprilie 2021, craioveanul a fost condmanat la un an şi zece luni închisoare. Judecătorii au dispus suspendarea executării pedepsei şi au dispus ca inculpatul să respecte mai multe măsuri de supraveghere. De asemenea, inculpatul a fost obligat să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunităţii. Hotărârea instanţei nu a fost atacată cu apel de inculpat şi procurori.

