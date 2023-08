Control judiciar pe cauţiune pentru mită de peste un milion de lei

Instanţa de judecată a dispus, ieri, menţinerea controlului judiciar pe cauţiune (100.000 de euro) faţă de fostul edil al comunei Vitomirești, Olt. Aceeaşi măsură a fost dispusă faţă de alţi doi inculpaţi din acest dosar, administratori ai unor societăţi comerciale. Printre infracţiunile din acest dosar de corupţie se numără abuzul în serviciu, falsul, luarea de mită sau spălarea banilor. Procurorii DNA susţin că fostul primar ar fi primit mită contravaloarea unei locuinţe din Slatina. În schimb, ar fi achitat unei firme lucrări neconforme sau neexecutate la drumurile din comună.

Procurorilor DNA anunţau, în mai 2022, reţinerea a trei persoane cercetate într-un dosar privind fapte de corupţie. Este vorba de fostul primar al comunei Vitomireşti, Olt, şi de doi oameni de afaceri.

Cei trei inculpaţi au fost arestaţi preventiv pe 26 mai 2022. Mandatele de arestare au fost emise de judecătorii de la Tribunalul Dolj. Pe 3 iunie 2022, Curtea de Apel Craiova a punerea în libertate a inculpaţilor, în schimbul unei cauţiuni de câte 100.000 de euro. Luni, pe 28 august, Tribunalul Olt a dispus menţinerea măsurii preventive faţă de inculpaţi. Hotărârea instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Craiova.

Judecaţi pentru fapte de corupţie

Între timp, în octombrie 2022, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a celor trei inculpaţi. Alături de aceştia au fost deferiţi justiţiei un fost viceprimar al comunei, angajaţi ai primăriei, inspectori ai Inspectoratului în Construcții Olt, administratori ai unor firme şi mai multe persoane fizice.

Procurorii au explicat că faptele de corupţie ar fi fost comse cu ocazia modernizării străzilor din comună.

„La data de 09 octombrie 2019, între primăria comunei Vitomirești, reprezentată de primarul Rotea Ion Robert și SC Old & New Construct SRL, reprezentată de unul dintre oamenii de afaceri, inculpat în prezenta cauză, s-a încheiat un contract de execuție lucrări ce avea ca obiect „Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Vitomirești, județul Olt”(…). A doua zi, SC OLD & New Construct SRL ar fi transferat execuția parțială a lucrărilor prin încheierea unui contract de prestări servicii cu un intermediar, contract ce nu a fost înregistrat în actele oficiale încheiate cu beneficiarul.

În contextul menționat mai sus, în perioada 2019-2021, inculpații Rotea Ion Robert și Radu Ion Lucian, în calitățile menționate mai sus, cu încălcarea dispozițiilor legislației primare și beneficiind de ajutorul membrilor comisiei de recepție, ar fi acceptat la plată mai multe facturi emise de societatea SC Old & New Construct SRL, în condițiile în care lucrările erau neconforme sau neexecutate”, au precizat anchetatorii.

Mită de peste un milion de lei

Procurorii DNA au mai precizat că prejudiciul adus primăriei Vitomirești este de 19.073.538 lei. De asemenea, ar fi fost produs un prejudiciu de 29.737.646 lei în dauna Ministerului Dezvoltării. Suma reprezintă finanțarea guvernamentală alocată prin FDI în baza unor justificări false pentru lucrări neexecutate sau neconforme.

În final, anchetatorii au precizat că mita primită de fostul edil ddepăşeşte suma de un milion de lei.

„În perioada 25 august – 08 octombrie 2021, pentru „serviciile” de mai sus, omul de afaceri, administrator al SC Old & New Construct SRL, ar fi remis, prin intermediar, primarului Rotea Ion Robert, sub forma contravalorii unei locuințe situate în Slatina, suma de 1.123.332 lei. Pentru a ascunde adevărata origine a banilor, locuința respectivă ar fi fost cumpărată pe numele unuia dintre inculpați”, au mai explicat procurorii.

Acest dosar de corupţie se află pe rolul Tribunalului Olt, în procedură de cameră preliminară. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 4 octombrie.

