Primarul din Caracal, Ion Doldurea, anunță că se autosuspendă din partid

Primarul din Caracal, Ion Doldurea, al cărui fiu deține stația GPL ilegală din Crevedia unde au avut loc exploziile soldate cu doi morți și 56 de răniți, anunță duminică după-amiază, într-o primă reacție după tragedia de sâmbătă seara, că a decis să se autosuspende „din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”.

Într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, primarul orașului Caracal, Ion Doldurea, se declară „puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia”.

„Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, declară el.

Comunicatul difuzat de primarul Ion Doldurea:

„Sunt puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia și transmit întreaga mea compasiune familiilor greu încercate, celor care au rude sau prieteni pe patul de spital și cetățenilor care au avut de suferit de pe urma deflagrației. De asemenea, transmit sănătate și putere celor care sunt în acest moment pe paturile spitalelor și luptă pentru recuperare.



Am constatat că una dintre declarațiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit. Nu am nici o scuză, dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spațiul public a fost indusă ideea că aș fi nepăsător față de efortul și sacrificiul pompierilor și forțelor de ordine implicate într-o astfel de situație.



La momentul acelei discuții cu jurnalista, pe baza informațiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajați ai firmei, victime ale deflagrației, și pe de altă parte, la pompieri ca profesioniști aflați într-o operațiune în care își asumă riscuri.



Raportat la situația de fapt, responsabilitatea efectuării manevrelor la fața locului pentru stingerea incendiilor aparține pompierilor, motiv pentru care m-am exprimat folosind expresia „e problema lor”.

Ca om, evident că sunt devastat de ideea că mulți pompieri au fost răniți și alți oameni au suferit ca urmare a acestui incendiu, repet, un accident.



Vreau să fie foarte clar că pentru mine, ca om, pompierii români sunt eroi care știu că își riscă viața zi de zi și pot suferi răni grave, fiind pregătiți în orice moment de sacrificiul suprem.



Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”.

Exploziile de la stația GPL din Crevedia au provocat două decese și 56 de răniți, cea mai mare parte a victimelor fiind din rândul forțelor de intervenție. Mai multe persoane sunt în stare gravă, iar autoritățile au început să transfere răniți în străinătate prin Mecanismul de protecție civilă al UE. Din totalul răniților, 43 de persoane sunt cadre ale MAI (39 pompieri, 2 polițiști si 2 jandarmi). Populația din zona afectată de cele două explozii masive de sâmbătă din Crevedia a fost evacuată.

Stația GPL era a firmei Flagas SRL, ai cărei acționari sunt Ionuţ Daniel Doldurea (51%) si Cosmin Ionuţ Stîngă (49%), potrivit Termene.ro. Primarul din Caracal, Ion Doldurea, este la primul mandat. Este om de afaceri din Caracal şi preşedinte al organizaţiei municipale PSD.