27 de morți și 66 de răniți este bianțul exploziei unei benzinării din regiunea Daghestan, din sudul Rusiei. Printre morți se numărăr și trei copii, a informat agenția de presă Interfax marți dimineața.



Incendiul a izbucnit luni seara la un atelier de reparații auto de pe marginea unei autostrăzi din capitala Daghestanului Makhachkala. Incendiul a provocat explozii ce s-au extins la o benzinărie din apropiere, au declarat oficialii.

In Dagestan 🇷🇺, a gas station exploded.



The guy says, “As-salamu alaykum: The gas station is on fire.” pic.twitter.com/fy12mKBKEc