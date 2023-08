Consilier local din Celaru, găsit incompatibil de ANI

Agenţia Naţională de de Integritate(ANI) susţine că un consilier din cadrul Consiliului Local al Comunei Celaru se află în stare de incompatibilitate încă din anul 2016, Şi asta pentru că, spun inspectori de integritate, consilierul Mincan Marin deţine funcţia de director în cadrul unei firme de la care Primăria Celaru a făcut achiziţii directe de peste 600.000 de lei. Întrebat despre acestă situaţie, consilierul a declarat pentru GdS că raportul ANI este o „aberaţie”, pentru că el nu are nici o legătură cu activitatea comercială a firmei în cauză.

Potrivit ANI, consilierul local Mincan Marin s-a aflat în incompatibilitate în perioada 2016 – 2022.

„În perioada 30 iunie 2016 – 31 decembrie 2022, Primăria comunei Celaru şi Consiliul Local al comunei Celaru au încheiat achiziţii directe în valoare totală de 622.587,71 Lei cu societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de director”, a transmis ANI.

Agenţia mai susţine că, în acest fel, au fost încălcate prevederile art. 90 din Legea nr. 161/2003. Potrivit legii, consilierii locali care au funcţia de preşedinte, director, manager, administrator ori alte funcţii de conducere la societăţi comerciale cu capital privat sau de stat, nu pot încheia contracte comerciale cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte.

Aceste prevederi se aplică și în cazul în care funcțiile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.

Raportul ANI, contestat în instanţă

Întrebat despre acestă situaţie, consilierul Mincan a declarat pentru GdS că raportul ANI este o „aberaţie”, pentru că el nu are nici o legătură cu activitatea comercială a firmei în cauză.

„Raportul este o aberaţie, o greşeală. Activitatea mea (în firmă – n.r.) nu are nici o legătură cu activitatea comercială a firmei. Eu sunt şeful unuia dintre cele opt puncte de lucru pe care firma le are în comuna Celaru. Probabil cei de la ANI au crezut că doamna care se ocupă cu activitatea comercială a firmei, care are numele ca al meu, este soţia mea. Achiziţiile s-au făcut prin SEAP, nu a fost nici o achiziţie directă”, a precizat consilierul Mincan pentru GdS.

Acesta a mai explicat că va contesta în instanţă raportul emis de ANI.

GdS a întrebat şi primarul comunei Celaru dacă ştia că unul dintre consilierii locali deţine o funcţie de conducere într-o firmă de la care primăria a făcut achiziţii. Edilul Celăreanu Stelian a explicat că doar a auzit de un raport de incompatibilitate emis de ANI.

„Am auzit de acel raport, însă la primărie nu a ajuns nimic, nu l-am vazut. Aşteptăm documentele şi dacă ne convine sau nu, ne vom supune hotărârii”, a explicat primarul Celăreanu.

Ce mai spune legea

Potrivit OUG nr. 57/2019, persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.