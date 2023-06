Opt copii şi un adult, înjunghiaţi într-un parc din Franţa

Mai multe persoane, inclusiv copii, au fost rănite într-un atac cu cuțitul în orașul francez Annecy. Anunţul a fost făcut de ministrul de Interne al țării. Potrivit primelor informaţii, este vorba despre un total de nouă persoane, dintre care opt sunt minori.

Atac în Franţa. Cel puţin nouă persoane, dintre care opt copii, au fost înjunghiate de un individ la Annecy, în sud-estul Franţei, a declarat o sursă din cadrul poliţiei pentru Le Figaro. Potrivit acestei surse, individul a atacat copii şi adulţi într-un parc din apropierea lacului Annecy, folosind un cuţit. Trei dintre victime au viaţa în pericol.

Doi copii ar fi fost grav răniți în urma atacului cu cuțitul, potrivit BFM TV. Micuții au cu toții vârsta de aproximativ trei ani, au adăugat polițiștii. Ministrul de Interne Gerald Darmanin a declarat că un suspect a fost arestat „datorită intervenției rapide a poliției”. TF1 relatează că premierul Elisabeth Borne şi ministrul de Interne Gérald Darmanin se vor deplasa la locul atacului.

#Breaking: Just in – Reports of an mass stabbing attack at a park in #Annecy, #France, reports that the suspect wore a tulband on his head injuring at least 8 minors with 2 minors critically injured being airlifted, the school had an outdoors event taking the children to the… pic.twitter.com/wWzLyE63XQ