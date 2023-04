O polițistă îmbrăcată în școlăriță a prins un pedofil, după mai multe zile de pândă. Doar așa a reușit să-l bage după gratii.

Fosta polițistă sub acoperire și-a amintit când s-a îmbrăcat în școlăriță pentru a prinde un pedofil. A reușit chiar să-l prindă în flagrant.

Danni Brooke a părăsit Poliția Metropolitană în 2013, după aproximativ 10 ani de operațiuni sub acoperire. Ea a reușit să prindă prădători sexuali și traficanții de droguri.

Apărând pe podcastul Anything Goes, Brooke și-a amintit că a fost atacată de un prădător periculos în timp ce era pe teren, potrivit www.dailystar.co.uk.

„A fost un tip care era vizat în peste 120 de infracțiuni. A început cu atingeri indecente, apoi faptele au devenit din ce în ce mai grave” a început fosta polițistă.

Două săptămâni de deghizare

Danni a petrecut două săptămâni îmbrăcată ca o școlăriță, mergând pe străzi ca să-l atragă în capcană. Colegii ei încercaseră să-l prindă, dar de fiecare dată, individul scăpase, așa că au folosit-o pe ea ca momeală.

„Mi-au dat o uniformă școlară și m-au întrebat: „Poți să te duci să o îmbraci?. Și timp de două săptămâni am stat în această zonă unde credeam că ar putea să apară.” și-a amintit ea.

Inițial, se părea că operațiunea era un eșec, pentru că după două săptămâni de pândă nu a existat niciun semn de la făptaș.

Prins în flagrant

Lui Brooke i s-a spus chiar să renunțe și era pe punctul să se îndrepte spre casă, când a observat un bărbat care se strecura în spatele ei.

„M-am întors și am văzut un tip cu o pălărie neagră închisă la culoare, cu o jachetă, toate hainele închise la culoare, care se strecura după colț. Așa că am început să merg și am auzit pași în spatele meu. Nici nu am apucat să mă întorc și el m-a apucat de gât, m-a tras pe podea și a ejaculat peste mine.”

În câteva secunde, alți polițiști, care așteptau ca bărbatul să își facă apariția, au sărit pe el și l-au reținut. Curajoasa polițistă a reușit chiar să filmeze agresiunea.

„Aveam o cameră de filmat în rucsac și l-am surprins desfăcându-și pantalonii, masturbându-se până ce a pus mâna pe mine și a ejaculat.”

Perversul a ajuns la închisoare, iar victimele sale au primit, în sfârșit, dreptatea pe care o meritau.

„Primisem o scrisoare de la una dintre mamele victimelor. Mi-a scris o scrisoare de mulțumire în care îmi spunea că fiica ei nu mai lua somnifere” și-a mai amintit polițista.

După ce a părăsit poliția, Brooke a avut o serie de apariții TV în filme ca This Morning de la ITV și Hunted de la C4.

Ea a lansat în martie și o carte, intitulată „The Girl For The Job“. Este o carte cu unele dintre cele mai bizare experiențe ale ei de-a lungul timpului petrecut în poliție.

