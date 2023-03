(VIDEO) Un tren care transporta etanol a deraiat și a luat foc

Un tren care transporta etanol a deraiat și a luat foc în Minnesota, forțând locuitorii să se evacueze, potrivit www.nbcnews.com. Ordinul de evacuare pentru zona din jurul locului incendiului din Raymond a fost ridicat joi după-amiază. O anchetă este în curs.

Un tren care transporta etanol a deraiat și mai multe vagoane au luat foc, joi dimineața în Raymond, Minnesota. S-aa luat decizia evacuării persoanelor care locuiau în apropierea locului accidentului, au declarat oficialii.



Biroul șerifului din județul Kandiyohi a fost anunțat în jurul orei 1 a.m., ora locală (2 a.m. ET) și a fost stabilită o zonă de evacuare la o jumătate de milă în jurul accidentului.



Aproximativ 22 de vagoane „care transportau mărfuri mixte, inclusiv etanol și sirop de porumb” au deraiat, a anunțat BNSF Railway într-un comunicat.



Etanolul este un alcool foarte inflamabil. Expunerea la alcool etilic poate provoca dureri de cap, greață, inconștiență și iritații ale pielii și ochilor.



Rapoartele inițiale sugerează că opt vagoane au fost direct implicate în deraiere – patru conținând sirop de porumb și patru conținând etanol, a declarat Departamentul de Siguranță Publică de stat.



Ordinul de evacuare pentru Raymond, unde locuiesc aproximativ 800 de persoane, a fost ridicat câteva ore mai târziu. Locuitorilor li s-a permis să se întoarcă la casele lor în jurul orei 23:30. ora locală, a spus biroul șerifului.

Nu s-au înregistrat victime

„Nu există niciun impact asupra apelor subterane. Autoritățile locale și personalul BNSF continuă să lucreze pentru a atenua incidentul”, a declarat biroul șerifului.

Nu au fost raportați răniți, iar cauza deraierii este în curs de investigare, a declarat BNSF Railway într-un comunicat.



Calea principală a fost blocată, a spus compania. Încă nu era clar joi după-amiază când se va redeschide linia.



Departamentul de transport de stat a declarat că autostrada 23 a fost închisă temporar la Raymond de la Kandiyohi County Road 1 la Chippewa County Road 1.

