Victor Pițurcă, audiat de procurorii DIICOT

Victor Pițurcă este audiat astăzi, de către procurorii DIICOT din Craiova. Se pare că în acest dosar se fac cercetări privind împrejurările în care a fost cumpărat stadionului Extensiv din Craiova.

Întrebat de ce a fost citat de procurori, Pițurcă a declarat că a fost chemat ca martor și că nu îi este clar exact de ce a fost chemat, notează Gândul.

„Întrebați la DIICOT, de ce mă întrebați pe mine? Ce aș putea să vă spun? Habar nu am, nu știu. Nu am participat la nicio licitație. Am fost chemat ca martor, nu știu de ce. Vă voi spune după”, a declarat Victor Piţurcă la intrare în sediul DIICOT Craiova.

Gazeta de Sud a solicitat DIICOT, pe 15 februarie, mai multe informaţii în legătură cu acest dosar. Până în prezent, procurorii DIICOT nu au răspuns solicitării GdS.