Plic suspect la Ambasada Rusiei de la Bucureşti

Un plic suspect a fost trimis la Ambasada Rusiei din Bucureşti. Echipele pirotehnice au fost chemate la faţa locului pentru a interveni.

„În această după-amiază, echipele pirotehnice ale SRI s au deplasat la Ambasada Rusiei pentru a demara procedura standard in legatura cu un plic considerat suspect. In urma unui control preliminar, acesta a fost ridicat si transportat in siguranta in vederea expertizarii. Potrivit procedurii, plicul va fi analizat in laboratoare specializate, pentru a fi eliminate toate suspiciunile privitoare la posibile substanțe ce ar putea fi prezente. În acest caz SRI colaborează cu echipele Ministerului de Interne”, se arată în comunicatul SRI.