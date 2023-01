Româncă sugrumată în Spania de un senegalez

Nina, o româncă în vârstă de 44 de ani, a murit ieri dimineață în Spania, după ce a fost sugrumată de un senegalez în vârstă de 30 de ani. Tragedia a avut loc în apartamentul femeii din orașul Roquetas de Mar, provincia Almería.

Ionuț, sau Juan, așa cum îl cunosc cei din Roquetas de Mar, este fiul Ninei și cel care a sunat la poliție, duminică dimineață, când și-a auzit mama țipând.

„Era cinci dimineața. Am auzit-o pe mama țipând și am încercat să ies. (Presupusul făptuitor n.r.) a încuiat ușa pentru a nu putea fi deschisă. Am sunat la Garda Civilă, care a fost nevoită să spargă ușa de la intrare, pentru a avea acces și a-l aresta”, a explicat fiul Ninei pentru EFE, chiar lângă blocul în care mama lui a fost ucisă.

Ionuț nu știe dacă bărbatul „s-a strecurat în casă sau i-a fost deschisă ușa”. Dormea ​​și nu l-a văzut intrând pe senegalezul de 30 de ani, care, se pare, nu avea nicio relație cu românca, dincolo de a-l cunoaște din vedere. Tânărul a declarat pentru Diario de Almeria că l-a văzut pe individ adunând gunoaie pe strada Las Palmeras, unde se află apartamentul în care locuia împreună cu mama sa.

Nina avea „o inimă foarte mare”

Pedro, prieten cu Ionuț, spune că Nina avea „o inimă foarte mare”, care încerca să ajute pe toată lumea, și confirmă că presupusul autor al crimei a fost văzut adunând gunoaie în containere, inclusiv în cele aflate la câțiva metri de casa Ninei.

Senegalezul ar fi mărturisit că a sugrumat-o pe româncă după ce a întreținut relații sexuale cu ea

Surse apropiate anchetei au declarat pentru EFE că senegalezul ar fi mărturisit că a sugrumat-o pe româncă după ce a întreținut relații sexuale cu ea. Cei doi nu erau împreună, au adăugat aceleași surse. Agenții Comandamentului Almería l-au arestat pe bărbat la domiciliul victimei.

Individul s-a opus reținerii, unul dintre polițiști fiind rănit la o mână.