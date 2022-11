A omorât un om cu maşina, a fugit şi continuă să se bucure de libertate

O familie din Drăgăşani a fost distrusă, după ce tatăl a fost lovit violent de o maşină, apoi şoferul a fugit de la locul accidentului şi a lăsat victima în urmă, fără niciun regret. Când un trecător a anunţat ambulanţa şi poliţia, bărbatul se afla deja în stare de inconştienţă şi şansele lui de supravieţuire erau minime. La două zile după accident, bărbatul a murit la SCJU Craiova. Cei doi copii şi soţia îl plâng acum şi îi seacă gândul că dacă şoferul care l-a lovit ar fi anunţat ambulanţa la timp, poate bărbatul ar fi avut mai multe şanse. Între timp, poliţia a descoperit că şoferul are doar 19 ani şi are permisul suspendat. Cu toate acestea, conducea nebuneşte o maşină puternică, pe străzile Drăgăşaniului. Vă prezentăm, în cele ce urmează, drama prin care trece familia bărbatului ucis.

„Nici măcar unui câine nu poţi să îi faci aşa ceva“

Teribilul accident a avut loc în seara zilei de 26 octombrie, în Drăgăşani, judeţul Vâlcea, când un bărbat de 58 de ani a fost lovit foarte puternic de o maşină. Ce a urmat pare rupt dintr-un film de groază pentru familia victimei.

„Pe 26 octombrie, pe la ora 19.00 fără ceva, tata se îndrepta spre casă. El lucra ca cioban şi venea acasă cam de două ori pe lună. L-a lăsat autobuzul în staţie, apoi a luat-o pe jos spre casă fiindcă nu e departe de unde locuim noi. Nu ne-a sunat să ne ducem după el. La un moment dat, o persoană l-a sunat pe fratele meu şi i-a spus că tata a fost lovit de o maşină. Persoana respectivă văzuse poliţia şi ambulanţa în zona aceea. Apoi oprise şi îl recunoscuse pe tata şi l-a sunat pe fratele meu.

Pentru noi a fost un şoc, nici nu mai ştiu cum am ajuns acolo. Când l-am văzut cum arăta nu mi-a venit să cred. Avea totul rupt: bazin, picior, coaste. Avea capul aproape dublu, atât era de umflat. Se pare că trecuse mai bine de jumătate de oră de când fusese lovit şi lăsat ca un câine. Nici măcar unui câine nu poţi să îi faci aşa ceva! Mai avea aproximativ 500 de metri şi ajungea acasă“, a povestit Mihăiţă Teodor Smochină, fiul cel mic al victimei.

„Dacă cine l-a lovit cu maşina ar fi anunţat mai devreme, poate ar fi avut mai multe şanse“

Pentru familia bărbatului lovit au urmat clipe groaznice, în care s-au rugat neîncetat să îl mai poată vedea în viaţă.

„După ce l-au luat pe tata la spital am aflat că un bărbat a trecut cu maşina pe lângă el şi iniţial i s-a părut că este un cauciuc sau ceva de genul acesta. După ce ar mai fi mers câteva zeci de metri mai în faţă, omul acela a zis să se asigure şi s-a întors. Atunci s-a uitat mai bine, a văzut că este un om lovit şi a anunţat poliţia şi ambulanţa. După ce l-au luat de acolo pe tata, l-au dus la spitalul din Drăgăşani. Apoi a venit o ambulanţă de la Craiova şi l-au dus la Spitalul Judeţean de acolo. Am plecat şi noi după el şi atunci am reuşit să îl vedem. Era la aparate, inconştient, în comă de gradul patru. Medicii ne-au spus că are doar 5% şanse de viaţă.

Nu îmi venea să cred că tata, care avea doar 58 de ani, era în situaţia aceasta. Mă gândeam numai că dacă cine l-a lovit cu maşina ar fi anunţat mai devreme, poate ar fi avut mai multe şanse. L-a lăsat să moară, fără pic de milă. Pe 28 octombrie, după ce noi încercam să dăm de el la spital, nu ne lăsau să intrăm şi toată lumea ne pasa de la o secţie la alta, de la un etaj la altul, am fost sunaţi şi ni s-a spus că tata a decedat.

Asta după ce le-am transmis că dacă nu îmi spun unde e, o să anunţ poliţia. Nu mai spun cât de greu a fost să îl luăm şi de la morga spitalului. Oamenii de acolo ne-au vorbit destul de urât. Iar când l-au pus în tron, au dat cu el exact cum dai cu un sac de cartofi. Când a văzut momentul acela, fratele meu a leşinat, i s-a făcut rău. Dar asta e situaţia, asta e ţara în care trăim“, a mai spus tânărul.

Fiul victimei şi oglinda maşinii au ajutat mult la găsirea vinovatului

În seara accidentului, poliţiştii au reuşit să îl identifice pe cel care plecase fără milă de la locul accidentului. În zona unde a fost lovit bărbatul de 58 de ani a fost găsită oglinda autoturismului implicat în accident. Acesta a fost unul dintre indiciile care i-a condus pe poliţişti la vinovat. Maşina care îl lovise pe bărbat era un BMW. De mare ajutor le-a fost şi fiul cel mic al victimei, care cunoştea cine deţine astfel de maşini în zona în care locuiesc.

„Mi-am dat seama că era un BMW E46 când am văzut oglinda. La noi în zonă sunt doar trei oameni cu astfel de maşini şi ştiam că doi proprietari sunt plecaţi. Mai rămăsese o singură posibilitate. Poliţiştii au mers la casa acelei persoane, care are doar 19 ani. Băgase maşina în curte, puseseră lacăte, erau închişi în casă, cu toate luminile stinse. Când au ajuns poliţiştii, au văzut că maşina avea parbrizul făcut praf şi avea şi bara lovită. La cum arăta parbrizul era clar în ce hal a putut să îl lovească pe tata şi câtă viteză a putut să aibă. Şoferul oricum era cunoscut în cartier ca vitezoman. Mereu se lăuda cu maşina pe care o avea şi mergea cu foarte mare viteză“, a mai povestit fiul cel mic al victimei.

Vinovatul avea permisul suspendat

Poliţiştii vâlceni au transmis un comunicat de presă după accidentul din 26 octombrie. La acel moment, victima nu decedase.

„La data de 26 octombrie, în jurul orei 19:17, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drăgășani au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că pe o stradă din municipiu a fost identificată o persoana de sex masculin, în stare de inconștiență. La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii, unde au constatat că cele sesizate se confirmă.

Victima a fost o persoană în vârstă de 58 de ani, iar conducătorul auto a părăsit locul accidentului. Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngriji medicale de specialitate. În urma verificărilor efectuate, conducătorul în cauză a fost identificat la scurt timp. S-a stabilit că este vorba de un tănăr de 19 ani din Drăgășani, care în timp ce ar fi condus un autoturism în localitate, ar fi acroșat un pieton care se deplasa pe partea carosabilă, în aceeași direcție de mers. Ulterior, a părăsit locul accidentului.

Totodată, s-a constatat și faptul că acesta avea dreptul de a conduce pe drumurile publice, suspendat. De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În continuare se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgășani, pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și parăsirea locului accidentului“, au transmis poliţiştii.

Şoferul este în libertate

Între timp, încadrarea „vătămare corporală din culpă“ s-a schimbat în „ucidere din culpă“. Chiar şi în aceste condiţii, tânărul vinovat se bucură de libertate. Asta după ce a ucis un om, apoi a fugit fără remuşcare. Mai mult decât atât, acesta conducea fără reţinere, chiar dacă nu avea permis, maşina cu care se lăuda mereu pe reţelele sociale, încă din luna septembrie de când o avea. „My toy“ (jucăria mea) – a fost descrierea ce însoţea fotografia cu maşina acestuia, cu care la o lună jumătate a omorât un om.

„Tânărul nu este reţinut, ci se efectuează cercetări în cadrul dosarului penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani“, ne-au transmis reprezentanţii IPJ Vâlcea.

În timp ce familia Smochină este zguduită de moartea fulgerătoare a tatălui, tânărul de 19 ani este în libertate, putând să se urce oricând la volan, din nou, fără permis.

Aşa arăta maşina după accident

