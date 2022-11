Scandal pe panourile fotovoltaice

Un doljean acuză o firmă la care a apelat pentru montarea unor panouri fotovoltaice de neseriozitate şi de faptul că nu intervine să rezolve anumite probleme ale instalaţiei, chiar dacă aceasta are nenumărate opriri şi nu produce atât cât ar trebui. De cealaltă parte, reprezentanţii firmei care s-a ocupat de montarea instalaţiei susţin că problemele nu ar fi de la instalaţia montată de ei, ci de la compania furnizoare de energie electrică. Scandalul dintre client şi firmă a ajuns la poliţie, după ce s-a lăsat cu înjurături şi ameninţări la sediul firmei.

Ionuţ Valentin Dinu este un doljean care a ales să îşi monteze o instalaţie cu panouri fotovoltaice, tocmai pentru a mai scuti din facturi, fiindcă situaţia materială a familiei a devenit destul de grea. Însă, acesta susţine că imediat după aceea au început problemele şi că firma care i-a montat instalaţia îl amână neîncetat pentru a face anumite verificări.

,,Patronul mi-a promis în august că trimite pe cineva să schimbe invertorul”

„Noi avem patru copii, iar unul dintre ei este foarte bolnav. Pentru terapiile cu copilul care are probleme de sănătate avem nevoie de o mulţime de bani şi situaţia noastră materială nu este deloc bună. Părinţii mei au vândut o casă. Apoi s-au gândit să ne ajute şi ne-au oferit această instalaţie cu panouri fotovoltaice pentru a încerca să scăpăm şi noi cum putem de facturi prea mari. Noi eram cu copilul în spital când s-a făcut recepţia acestor panouri, în luna iunie. Când am venit acasă, cam la o lună distanţă, am observat că instalaţia avea prea multe opriri.

Ceva nu era în regulă! Plătisem 30.000 de lei pe întreaga instalaţie. Eu am luat legătura cu patronul de la E-TWOW, pentru că la firma aceasta apelasem. L-am rugat să trimită pe cineva să verifice instalaţia şi să vadă ce probleme există. Un vecin de-al meu, care a instalat panouri tot cu această firmă, are aceleaşi probleme.

Patronul mi-a promis în august că trimite pe cineva să schimbe invertorul. De atunci nu s-a întâmplat acest lucru. Eu am continuat să îl rog pe Whatsapp să facem cumva să rezolvăm problema. Nu a venit nimeni, iar problema nu s-a rezolvat nici până în momentul acesta. Am ajuns pe 25 octombrie la sediul firmei. Acolo am primit înjurături şi am fost ameninţat cu bătaia, am înregistrări în acest sens. Am sesizat poliţia, iar astăzi (n.r. – luni) am mers şi la Protecţia Consumatorului“, ne-a povestit Ionuţ Valentin Dinu.

Bărbatul deţine mesaje trimise patronului firmei, pe care îl roagă, în repetate rânduri, încă din luna august, să trimită o echipă care să rezolve problemele.

Managerul firmei spune că problema este de la reţea

De cealaltă parte, patronul firmei spune că nu ar fi problema de la ei şi susţine că s-au făcut verificări în urma sesizărilor. În legătură cu scandalul, acesta s-a abţinut de la comentarii.

„O să dăm (n.r. – sesizarea) pe partea tehnică să meargă să se ocupe băieţii. Dar nu cred că este contractul făcut cu bărbatul care v-a sesizat. Nu ştiu ce să vă spun…. Nu ştiu de ce s-a adresat la ziar. Există un departament la noi unde poate să depună sesizare, există şi Protecţia Consumatorului. Omul acesta probabil este aşa pornit fiindcă nu îi convine investiţia pe care a făcut-o. El invocă anumite lucruri fiindcă a constatat că nu îi produce cât ar vrea el şi nu îşi scoate partea de investiţie. De aici vine toată povestea. Acolo sunt probleme de reţea în acest moment. Adică dacă se întrerupe ceva, nu se întrerupe din cauza noastră. Pe aplicaţia dumnealui, la un moment dat, apar anumite întreruperi.

Dacă instalaţia nu ar funcţiona, nu ar funcţiona cap-coadă. Sunt nişte opriri care nu sunt din cauza noastră. Noi putem vedea istoricul direct din aplicaţie, nu e nevoie să mergem acolo. I-am spus că nu sunt normale opririle, dar că trebuie să se adreseze la Electrica. A spus că a făcut lucrul acesta, că Electrica a făcut verificare. Însă domnul nu ne-a prezentat niciun document care să ateste că oamenii de la Electrica au fost acolo ca să facă o constatare. Din câte ştiu eu, la acest om au mers lucrători de la noi de foarte multe ori. Chiar de fiecare dată când a fost făcută sesizare“, a declarat Ovidiu Paşoi, managerul E-TWOW.

Despre scandalul care a avut loc la sediul firmei, în urma căruia a fost sesizată poliţia de către Ionuţ Dinu, managerul a fost scurt: „Nu vreau să intru în această discuţie!“, a încheiat Ovidiu Paşoi.

