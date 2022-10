Ce venituri şi ce averi au şefii de secţii de la SCJU Craiova (I)

GdS continuă seria materialelor legate de declaraţiile de avere din Craiova, iar acum analizăm ce averi şi ce venituri au şefii secţiilor din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova. Foarte mulţi dintre şefii secţiilor din SCJU trăiesc pe picior mare, iar veniturile pe care le încasează anual din salarii sunt la nivel de Occident. Însă, ce bate la ochi în cam toate declaraţiile de avere este că aceşti medici spun că nu prea fac bani deloc din cabinetele particulare sau sunt plătiţi foarte prost acolo. Cel puţin aşa au declarat.

Pe site-ul unităţii spitaliceşti din Craiova, declaraţiile de avere sunt publicate în ordine alfabetică, aşa că aceasta va fi şi ordinea în care le vom analiza.

Începem cu Florin Anghelina, şeful Secţiei ORL. Acesta are două terenuri intravilane în Craiova, unul de doar 11 mp şi celălalt de 672 de mp, ambele cumpărate împreună cu soţia. Medicul mai deţine un apartament de 46 de mp şi o casă foarte mare, cu o suprafaţă de 272 de mp, în Craiova. Florin Anghelina a mai menţionat în declaraţia de avere trei autoturisme BMW (din 2011, 2015 şi 2017), unul marca Mitsubichi din 2006 şi încă un mijloc de transport, tot marca BMW, din 2018. Medicul a mai declarat că nu mai are în proprietate alte tipuri de bunuri de valoare.

În conturi, acesta a spus că are 498.109 lei, iar ca datorii are un credit bancar în valoare de 61.885 de lei, scadent în 2043. La capitolul venituri, şeful Secţiei ORL al SCJU a încasat, în 2021, un salariul total de 144.227 de la spital. La aceşti bani s-au adăugat încă 89.538 de lei de la Universitatea de Medicină şi Farmacie şi alţi 32.988 de lei de la Colegiul Medicilor. Aşadar, un frumos venit de 266.753 de lei pentru şeful de la ORL, doar în 2021.

780.000 de lei în conturi

Şefa Secţiei Laboratorului de Analize Medicale, Maria Bălăşoiu, are cam puţină avere raportat la sumele frumoase care îi intră în conturi anual. Medicul spune că deţine doar un teren de 459 de mp şi o casă de locuit de 130 mp, în Craiova, alături de soţ. Nici la capitolul maşini Maria Bălăşoiu nu a făcut cine ştie ce investiţii. Aceasta a menţionat că are un Renault Clio din 2017 şi un Ford Mondeo din 2005. Restul declaraţiei e plină de liniuţe, semn că medicul nu prea a dat importanţă strângerii de bunuri.

În schimb, a pus bani la „salteaua“ din bancă şi a reuşit să strângă puţin peste 780.000 de lei. Veniturile îi permit şefei Laboratorului de Analize Medicale să economisească. Aceasta a câştigat, numai în 2021, un salariu de 183.555 de la SCJU şi încă un salariu de 104.126 de lei de la UMF Craiova. În plus, medicul a mai încasat încă 7.350 de lei ca membru în Consiliul de Administraţie al RENAR.

Casă în Germania şi o soţie medic cu un venit fabulos

Şeful de la Oncologie Medicală din 2021, Florinel Bădulescu, are un teren agricol de 14.000 de mp, în localitatea olteană Vlădila, pe care l-a moştenit. Medicul şi-a cumpărat, de-a lungul timpului, un apartament în Craiova (46 mp) şi o casă de vacanţă în Sinaia (44 mp). Aceste două proprietăţi le deţine în integralitate. Alături de soţie a cumpărat o casă mare în Dortmund, Germania. Din aceeaşi declaraţie de avere reiese că medicul are o pasiune pentru marca de autoturisme Audi şi are în proprietate trei astfel de maşini – două modelul A3 şi unul A5.

În declaraţie mai este menţionat un împrumut de 10.000 de euro pe care medicul l-a acordat către două persoane. În conturi, medicul a strâns 52.961 de dolari, 104.332 de euro şi 14.561 de lei. Ca şef de secţie, Florinel Bădeluscu a încasat, în 2021, un salariu total de 288.744 de lei. Însă, soţia sa, care este medic chirurg în Germania, a adus în bugetul familie fabuloasa sumă de 176.844, doar în 2021, din salariu.

Nicio proprietate cumpărată

Şeful Clinicii de Chirurgie Maxilo-Facială, Adrian Camen, are una dintre cele mai sărăcăcioase declaraţii de avere. Acesta spune că nu are niciun teren, ci doar un apartament de 93.60 mp şi încă un imobil de 18.54 mp, ambele moştenite. Aşadar, medicul declară că nu a dat banii pe niciun fel de proprietate. Se pare că nici maşinile nu sunt pe gustul medicului, care a trasat liniuţe la această categorie şi la toate celelalte categorii de bunuri de valoare. Medicul a declarat că are în conturi 217.487 de lei şi încă 14.446 de euro. Acesta deţine şi acţiuni sau părţi sociale în patru societăţi comerciale, în valoare totală de 82.719 de lei.

Medicul a acordat şi un împrumut de 40.000 de lei unei firme, în nume personal. Acesta are şi o datorie bancară de 21.943 de lei. Adrian Camen a încasat de la stat, în 2021, trei venituri. Este vorba despre un salariu de 144.865 de lei de la SCJU, un altul de 101.869 de lei de la UMF Craiova şi o indemnizaţie de 22.515 de lei de la Colegiul Medicilor. De asemenea, acesta a încasat modica sumă de 449 de lei de la un cabinet particular şi alţi 445 de lei din dobânzi.

Nicolae Cernea a avut noroc de moşteniri

Ajungem la Nicolae Cernea, şeful Secţiei Obstretică Ginecologie I. Medicul a moştenit două mici terenuri în Craiova ( 129 şi 12 mp). Totodată, a mai cumpărat un teren de doar 10 mp în Bucureşti, împreună cu soţia. Tot din moşteniri, Nicolae Cernea are două case mari în Craiova – una de 233 de mp şi una de 110 mp. În rest, în Craiova, medicul nu a mai investit în vreo clădire. Însă, acesta a cumpărat alături de soţie un apartament de 50 mp, în Bucureşti. Nici la capitolul maşini nu a investit prea mult. Cernea declară că deţine un Peugeot 3008 din 2017 şi un Citroen C3 din 2018. Însă, acesta este primul medic care a declarat că are bijuterii în valoare de 11.000 de euro. La bancă, medicul are 43.000 de euro, 53.500 de dolari şi încă 17.500 de lei.

Veniturile medicului Nicolae Cernea s-au ridicat, în 2021, la 132.000 de lei de la SCJU, alţi 110.000 de lei de la UMF şi încă 4.500 de lei de la un cabinet medical. Soţia medicului, care este medic anestezist, a încasat, tot de la SCJU, un salariu anual de 216.000 de lei. Alţi 10.000 de lei i-au intrat acesteia în conturi din dividente de la un cabinet particular.

Fără bani în conturi, dar cu o mulţime de datorii

Mircea Ovidiu Ciobanu, şeful Secţiei Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, spune că are un teren intravilan, de 700 mp, şi o casă de 200 de mp, ambele în Cârcea, pe care le deţine în integralitate. Medicul mai are un autoturism Ford din 2019. Şi cam atât! Acesta a declarat că nu are bani în conturi sau alte bunuri de valoare. Însă, e fruntaş la datorii. Acesta a menţionat nu mai puţin de şase credite bancare. Trei dintre acestea sunt în euro şi au o valoare totală de 67.600 de euro.

Celelalte trei sunt în lei şi au o valoare totală de 82.400 de lei. Ca şef de secţie, Ciobanu a încasat de la SCJU 135.082 de lei în 2021. Un alt venit i-a fost asigurat de UMF Craiova, iar acesta s-a ridicat la 71.235 de lei. Soţia sa, Doina Ciobanu, este tot medic la SCJU, iar aceasta a avut un singur salariu mai mare decât cele două ale soţului său. Aceasta a încasat de la SCJU suma de 228.534, în 2021. Cu toate aceste venituri, se pare că cei doi soţi preferă să nu depună nimic în bancă.

Decan şi şef de secţie, cu salariu de peste 6.000 de euro pe lună

Ajungem acum şi la medicul-şef al Secţiei de Chirurgie Plastică, Marius Eugen Ciurea. Acesta este şi decanul UMF Craiova. La asemenea funcţii, veniturile sunt pe măsură. Acesta nu a menţionat în declaraţia de avere că ar avea terenuri. Dar recuperează la capitolul imobile. Medicul deţine trei apartamente – două în Craiova şi unul în localitatea Nei Pori din Grecia. Acesta mai are două autovehicule, un Keeway şi o Honda. La alte tipuri de bunuri a tras linie în declaraţia de avere.

La categoria bani, acesta avea în conturi la momentul completării declaraţiei, 134.334 de lei. De asemenea, medicul Ciurea nu are nicio datorie bancară. Potrivit declaraţiei de avere, acesta încasează două salarii. Unul de 152.766 de lei, ca medic la SCJU Craiova. Celălalt de 223.803 lei, din funcţia de cadru didactic-decan la UMF. Aşadar, un venit anual de 376.569 de lei pe an, adică 31.380 de lei pe lună.

De asemenea, medicul Ciurea a mai încasat suma de 16.500 de lei, în 2021, de la cabinetul său medical individual. La aceşti bani se mai adaugă şi ai soţiei. Aceasta este medic rezident la SCJU Craiova şi cadru didactic asociat la UMF Craiova. De la SCJU, Ana Maria Ciurea a câştigat, în 2021, 63.661 de lei, iar de la UMF 32.122 de lei. De asemenea, aceasta mai este medic la Centrul de Oncologie Sfântul Nectarie din Craiova. De acolo a câştigat 8.641 de lei pe an. Ana Maria Ciurea a mai încasat încă 4.162 de lei, în 2021, de la o clinică particulară.

Şefa de la Reumatologie, pe valurile bogăţiei

Şefa de la Reumatologie, Paulina Ciurea, mama decanului de la UMF, a strâns o frumoasă avere. Din declaraţia de avere se observă cu uşurinţă că medicul a investit în proprietăţi. Aceasta deţine, alături de soţ, trei terenuri intravilane în Cârcea (două de câte 1.000 de mp şi unul de 952 de mp). Medicul mai deţine o casă de 184 de mp şi un apartament de 118 mp, ambele în Craiova. Pe lângă acestea, Paulina Ciurea mai are două case generoase la Cârcea (125 mp şi 115 mp), dar şi un spaţiu comercial în Craiova, cu o suprafaţă de 320 de mp.

La toate aceste proprietăţi se mai adaugă un apartament în Grecia, în localitatea Neoi Poroi. Toate imobilele şi terenurile au fost cumpărate de medicul Paulina Ciurea şi de soţul acesteia. În schimb, şefa de la Reumatologia SCJU nu a menţionat că ar deţine maşină sau vreun alt bun de valoare. Însă recuperează la capitolul conturi, care sunt pline de bani. Aceasta a menţionat că avea la momentul completării declaraţiei 1.145.067 de lei şi 8.303 euro în conturile bancare.

Împreună cu soţul, Tudorel Ciurea, şefa secţiei de la Reumatologie câştigă sume uriaşe de bani din salarii. Paulina Ciurea a avut, în 2021, două salarii – unul de 133.095 de lei pe an de la SCJU şi altul de 186.645 de lei de la UMF Craiova. În total, 319.740 de lei, deci în jur de 26.645 de lei pe lună. Tudorel Ciurea a câştigat un salariu 237.706 de lei de la UMF Craiova şi încă 75.195 de lei de la SCJU. Aşadar, şi acesta a câştigat, în total, 312.901 de lei. Practic, ambii soţi aduc în bugetul familie, anual, 632.641 de lei.

Alin Demetrian, proprietăţi „fără număr“

Alin Demetrian este medic-şef pe Secţia de Chirurgie Toracică. Averea acestuia şi a soţiei este impresionantă. Cei doi deţin opt terenuri. Două dintre ele, agricole, se află în localităţile doljene Leu şi Coşoveni (50.000 mp şi 1.000 mp). Încă un teren, tot agricol, se află în localitatea Săruleşti din judeţul Călăraşi (9.692 mp). Trecem acum la terenurile intravilane – unul în Cârcea (601 mp) şi patru în Craiova ( 302 mp, 223 mp, 43 mp şi 65 mp). Ajungem la capitolul clădiri. Alin Demetrian este unicul proprietar al unei garsoniere şi al unui apartament în Bucureşti.

Alături de soţie mai are trei apartamente şi o casă în Craiova, o casă în Cârcea şi încă un apartament în Năvodari, Constanţa. Medicul spune că nu deţine nicio maşină, fiindcă a vândut două autoturisme, în septembrie 2021, şi a încasat pe acestea 18.700 de euro. În plus, medicul a mai vândut o casă, pe care a încasat 80.500 de euro. Alte bunuri materiale nu apar în declaraţia de avere. Demetrian a menţionat, însă, banii din conturi. Acesta a declarat că avea în conturi, la momentul completării documentului, 16.011 de lei şi 29.965 de euro.

Medicul a spus că are şi datorii bancare. Este vorba despre cinci credite, cu o valoare totală de 178.945 de lei şi 87.731 de euro. În aceeaşi declaraţie de avere se arată că medicul a primit de la părinţii săi un cadou de 30.000 de euro. La capitolul salariu, Alin Demetrian a încasat anul trecut, de la SCJU, un salariu de 171.498 de lei şi încă un salariu de 58.989 de lei de la UMF Craiova.

Şi soţia sa, Camelia Demetrian, medic la Spitalul Clinic De Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie din Craiova, a participat la bugetul familiei cu un salariu foarte consistent, care s-a ridicat la 226.411 de lei, anul trecut. Pe lângă salariu, Alin Demetrian a mai câştigat şi bani din chirii, suma totală fiind aceea de 40.800 de lei şi 9.600 de euro. Pe lângă aceşti bani, medicul a mai încasat şi suma de 5.181 de lei din arenda pe terenurile agricole.

Soţ şi soţie, şefi pe două secţii din SCJU

Ajungem la şefii Secţiilor Departamentului Epidemiologic şi Medicina Muncii. Departamentul Epidemiologic este condus de Sorin Nicolae Dinescu, iar Medicina Muncii de Venera Dinescu. Nu este coincidenţă de nume, ci cei doi sunt soţ şi soţie. Împreună deţin un teren în Craiova (500 mp). De asemenea, în declaraţia lor de avere mai apare un teren de 150 de mp, în Drobeta Turnu Severin, moştenit de Venera Dinescu. Aceasta a mai moştenit şi o casă de 70 mp în Drobeta Turnu Severin. Cei doi soţi mai deţin trei apartamente în Craiova, dintre care unul este trecut pe numele celor doi copii. În declaraţia de avere mai apare un autoturism Nissan din 2014, iar restul declaraţiei este plină de liniuţe, inclusiv la categoria bani în conturi. Însă, cei doi soţi au menţionat două datorii bancare, în valoare totală de 340.159 de lei.

Ca venituri, Sorin Dinescu a avut, anul trecut, patru surse. Este vorba despre un salariu de 134.902 de lei de la UMF şi un alt salariu de 173.387 de la SCJU. Ca şi când nu ar fi fost de ajuns, acesta este şi consilier local al Municipiului Craiova. Din această funcţie a mai încasat încă 10.400 de lei din indemnizaţiile şedinţelor. Alţi 4.692 de lei i-au intrat în conturi de la un cabinet particular. Venera Dinescu participă şi ea la bugetul familiei cu două salarii. Unul de 69.850 de la UMF şi încă unul de 116.009 de la SCJU.

Cea mai goală declaraţie de avere

Ambulatoriul de Specialitate pentru Sportivi este condus de Valentina Dinu. De departe, declaraţia acesteia de avere este cea mai goală. Medicul spune că nu deţine niciun teren, ci doar un apartament de 50 mp în Craiova şi o maşină Opel Corsa din 2010. În rest, la absolut toate capitolele nu a mai menţionat nimic. Doar salariu pe care îl încasează de la SCJU, ca şefă la Ambulatoriul de Specialitate pentru Sportivi. Venitul acesteia s-a ridicat la suma totală de 132.160 de lei, în 2021.

Mergem mai departe cu Secţia de Radioterapie, condusă de Veronica Diţă. Nici în declaraţia de avere a acesteia nu este menţionat vreun teren. În schimb, medicul spune că deţine o casă uriaşă, de 496 mp, în Craiova, alături de soţ. De asemenea, Veronica Diţă a mai moştenit o altă casă şi mai mare, de 580 mp, tot în Craiova. Nu ştim, însă, dacă medicul a făcut o greşeală privind suprafaţa caselor pe care le deţine, ţinând cont de dimensiunea uriaşă.

Şi soţul acesteia a mai adus o bucată de avere în familie. Acesta a moştenit un apartament de 60 mp în Craiova. Veronica Diţă a mai menţionat o maşină marca Ford, din 2014, şi 20.000 de euro în cont. În rest, absolut nimic la alte capitole. Ca salariu, şefa de la Radioterapie a specificat că a avut un venit de 159.562 de lei de la SCJU, în 2021.

Deocamdată ne oprim aici, întrucât există 38 de secţii la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu şefii aferenţi, ale căror declaraţii de avere le vom analiza în totalitate.

Citeşte şi: Banii în conturi, punctul forte din declaraţiile de avere din DIICOT Craiova