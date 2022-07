Şoferiţă cu o alcoolemie de 1,23 mg/litru, condamnată pentru dare de mită

Judecătorii doljeni au condamnat cu suspendare doi inculpaţi, o femeie şi un bărbat, deferiţi justiţiei pentru dare de mită. Femeia a fost depistată conducând cu o alcoolemie de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar pentru a scăpa de dosar, împreună cu bărbatul, ar fi încercat să mituiască cu 300 de euro un poliţist din Pieleşti.

Potrivit oameilor legii, femeia a fost depistată conducand sub inluenţa băuturilor alcoolice pe data de 2 aprilie. Poliţiştii doljeni au precizat că şoferiţa a provocat un accident la vederea agenţilor.

„În fapt, în data de 02.04.2022, în jurul orelor 15:40, pe raza comunei Robăneşti, pe DJ 641, un echipaj de poliţie rurală format din doi agenți de poliție din cadrul Poliției Municipiului Craiova – Secția Rurală Pielești a surprins în trafic un conducător auto de sex feminin, care circula în zig-zag, iar după câteva sute de metri a intrat cu autoturismul într-un şanţ. În urma evenimentului, agentul de poliţie a procedat la testarea persoanei în cauză cu aparatul Drager Test, rezultând 1,23 mg/litru alcool pur în aerul expirat”, au precizat oamenii legii.

Femeia a fost dusă la Spitalul de Urgență Craiova, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Pe numele şoferiţei a fost întocmit un dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului.

Mită în schimbul permisului de conducere

O zi mai târtiu, atât şoferiţa, cât şi un bărbat, l-au sunat pe poliţistul care a întocmit dosarul penal şi l-au rugat să se întâlnească.

„La data de 03.04.2022, unul dintre agenții constatatori, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza de competenţă, a fost contactat telefonic, în mai multe rânduri, de o persoană de sex masculin, precum și de conducătoarea auto, în legătură cu dosarul penal întocmit în data de 02.04.2022. I-au solicitat insistent să se întâlnească în vederea restituirii permisului de conducere, precum şi pentru a-i înmâna un plic”, au mai explicat anchetatorii.

Poliţistul a refuzat propunerea celor doi şi a anunţat şeful ierarhic, precum ofiţerii anticorupţie. Ulterior, cei doi au fost prinşi în flagrant, după ce i-au oferit agentului plicul promis. Ofiţerii anticorupţie au găsit în plicul lăsat pe biroul agentului suma de 300 de euro.

Condamnaţi cu suspendare pentru dare de mită

Cei doi inculpaţi au fost deferiţi justiţiei la jumătatea lunii aprilir. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, instanţă care s-a pronunţat pe 14 iulie. Cei doi inculpaţi şi-au recunoscut fapta pentru a avea parte de reducerea pedepselor. Bărbatul a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare. În plus, a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii. Femeia a primit o pedeapsă de un an şi zece luni de închisoare, tot cu suspendare. A fost obligată să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunităţii.

Hotărârea instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova.

Pe 20 mai, inculpata a fost trimisă în judecată şi pentru conducere sub influenţa alcoolului. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova.