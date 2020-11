Percheziții la mafia pariurilor din fotbal

Poliția face șase percheziții în Brăila în cazul unor meciuri trucate în Liga a II-a de fotbal. Fotbaliști unei echipe de fotbal ar fi jucat sub capacitatea lor sportivă pentru trucarea meciurilor, obținând astfel bani, inclusiv din pariuri.

IGPR anunță că polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, fac vineri 6 percheziții domiciliare, într-un dosar în care se fac cercetări privind trucări de meciuri de fotbal.

Perchezițiile au loc într-un dosar de luare și dare de mită, camătă și șantaj.

Din cercetări a rezultat că jucătorii unei echipe de fotbal din Liga a II-a ar fi jucat sub capacitatea lor sportivă, în scopul trucării de meciuri din campionatul 2017-2018 și obținerii unor venituri, inclusiv din pariuri. În momentul comiterii faptelor, persoanele aveau calitatea de jucători profesioniști de fotbal, în Liga a ll- a.

Jucătorii ar fi fost determinați să aibă această conduită prin constrângeri și amenințări exercitate de persoane care au împrumutat sume de bani cu camătă către o parte dintre aceștia.

”În județele Brăila, Mureș și Buzău efectuează 6 perchiziții domiciliare și pun în executare 10 mandate de aducere într-un dosar penal deschis pentru camătă, șantaj, luare și dare de mită. Concret, jucătorii unei echipe de fotbal din Liga 2 au fost obligați să joace sub capacitatea lor sportivă în campionatul 2017-2018 pentru trucarea unor meciuri și pentru obținerea unor venituri inclusiv din pariuri (…) Jucătorii au fost determinați să joace sub capacitatea lor sportivă de către persoane care le împrumutaseră bani sub formă de camătă”, au declarat reprezentanții Poliției Române.

Persoanele depistate vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, pentru audieri și luarea de măsuri legale.