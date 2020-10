Aproape doi ani de închisoare pentru o mită de 50 de euro

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au hotărât, miercuri, să condamne la 1 an şi 8 luni închisoare un bărbat din Vârvoru de Jos. Acesta a fost acuzat că a încercat să mituiască cu 50 de euro un poliţist de la Secţia 5 Craiova. În schimbul mitei, oamenii legii ar fi trebuit să-i „ierte” concubina, care fusese prinsă la furat într-un magazin de bricolaj. Tot miercuri, bărbatul a fost dus în penitenciar de poliţiştii doljeni.

Bărbatul de 39 de ani s-a ales cu un dosar penal pentru dare de mită în decembrie, anul trecut. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a încercat să mituiască cu 50 de euro un poliţist de la Secţia 5. În schimbul mitei, oamenii legii ar fi trebuit să „ierte” femeia prinsă la furat într-un magazin de bricolaj din Craiova.

„La faţa locului s-a deplasat o patrulă formată din doi poliţişti, care au identificat persoana în cauză, o femeie de 30 de ani, din Vârvoru de Jos. Femeia ar fi sustras din magazin bunuri în valoare de aproximativ 150 de lei. Aceasta era însoţită de un bărbat de 38 de ani, din aceeaşi localitate. Cei doi au fost conduşi la sediul secţiei pentru continuarea cercetărilor, iar acolo, bărbatul în cauză ar fi încercat să îi ofere unuia dintre poliţişti suma de 50 de euro, pentru ca acesta să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu”, au precizat poliţiştii doljeni. Bărbatul este concubinul femeii acuzată de furt.

Prins în flgrant în sediul secţiei de poliţie

Oamenii legii au informat ofiţerii Serviciului Anticorupţie Dolj, care au organizat o acţiune de prindere în flagrant.

„S-a procedat la constituirea şi deplasarea unei echipe operative la sediul Secţiei 5 Poliţie Craiova unde, cu ocazia întocmirii documentelor de constatare a infracţiunii de furt, bărbatul a remis lucrătorilor de poliţie suma de 50 euro. În acel moment s-a intervenit şi s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, au explicat reprezentanţii Serviciului Anticorupţie Dolj.

Doljeanul a fost reţinut pe data de 12 decembrie,iar o zi mai târziu a fost dus la Tribunalul Dolju cu propunere de arestare preventivă. Instanţa nu a fost de acord cu solicitarea anchetatorilor şi a dispus arestarea inculpatului la domiciliu.

Aproape doi ani de închisoare pentru mituirea unui poliţist

Bărbatul a fost trimis în judecată pe 23 decembrie 2019, iar în mai, anul acesta, Tribunalul Dolj s-a pronunţat. Inculpatul a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare pentru dare de mită.

Instanţa a revocat suspendarea executării unei pedepse de un an de închisoare, primită de inculpat în septembrie 2019 pentru refuzul recoltării de probe biologice. După contopirea pedepselor, bărbatul a fost condamnat la un an şi opt luni de închisoare cu executare.

A urmat apelul, iar miercuri, pe 14 octombrie, Curtea de Apel Craiova a respins acţiunea inculpatului. Hotărârea instanţei este definitivă, aşa că inculpatul urmează să execute pedeapsa stabilită de Tribunalul Dolj.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, tot miercuri, bărbatul a fost încarcerat în penitenciar.