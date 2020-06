Mehedinți: Opt percheziții la persoane bănuit de evaziune fiscală....

Polițiștii de investigare a criminalităţii economice, din cadrul I.P.J Mehedinţi împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, efectuează, la această oră, 8 de percheziții, în 3 judeţe.

Sunt vizate persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 9.000.000 de lei, prin infracțiuni de evaziune fiscală.

Polițiștii de investigare a criminalităţii economice efectuează 8 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş și Prahova şi pun în aplicare 5 mandate de aducere.

Acţiunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mehedinţi, sub supravegherea Prachetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Prejudiciul estimat, cauzat bugetului general consolidat este de 9.098.820 lei.

Din cercetări a rezultat că, începând cu luna martie 2018 până în noiembrie 2019, persoanele bănuite ar fi desfășurat activităţi fictive de reciclare a deşeurilor din ambalaj (plastic şi sticlă) având ca scop obţinerea unor bonificaţii de la organizaţiile de transfer a responsabilității.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.