O Hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Craiova aduce mai multă confuzie decât să lămurească lucrurile. Este vorba de o Hotărâre prin care, de pe data de 24 martie, a fost suspendată activitatea spălătoriilor auto din Craiova. Au rămas deschise numai cele care cu jetoane și cele autorizate pentru dezinfecție. Hotărârea cu pricina a fost publicată de Primăria Craiova pe 27 martie. Din aceeași zi au început să ”curgă” amenzile. Ba chiar și în cazul unor spălătorii autorizate de DSVSA Dolj.

Scandal pe spălătoriile auto din Craiova. La o săptămână după decretarea stării de urgență, mai exact pe data de 23 martie, Comitetului Local pentru Situații de Urgență Craiova a adoptat Hotărârea nr.8. Acestă Hotărâre se referă la activitatea spălătoriilor auto din Craiova.

„Începând cu data de 24 martie, ora 22.00, se suspendă activitatea spațiilor cu destinația de spălătorii auto, cu excepția spălătoriilor auto de tip self service/self wash (cunoscute sub denumirea de spălătorii cu fise/jetoane) și a celor care sunt autorizate de instituțiile abilitate pentru dezinfecție/deratizare/decontaminare”, prevede hotărârea.

Documentul, care este semnat de primarul Mihail Genoiu, a fost publicat pe data de 27 martie pe pe pagina de internet a Primăriei Craiova.

Unii spală mașini, alții primesc amenzi

Administratorul unei spălătorii auto din Craiova susține că nu înțelege nimic din ce se întâmplă. A și fost amendat, deși spălătoria este autorizată de DSVSA. În autorizație scrie negru pe alb că spălătoria în cauză poate spăla și dezinfecta mijloace de transport produse de origine animală și nonanimală.

”Pe data de 27 martie, a venit Poliția Locală și a făcut fotografii. Când am întrebat ce se întâmplă, mi s-a spus că există o hotărâre prin care s-a dispus închiderea spălătoriilor auto. Nu am fost înștiințat oficial, nu ne-a comunicat nimeni că s-a luat o astfel de măsură. Le-am spus că am autorizație de la DSVSA și au plecat. Luni, pe 30 martie, am pus documentul la vedere și am deschis. Au venit din nou de la Poliția Locală, de data acesta patru echipaje. Mi-au spus din nou că trebuie să închid, deși am autorizație. Miercuri, pe 1 aprilie, am primit o amendă de 3.000 de lei în urma controlului de pe 27 martie. Este o măsură total abuzivă”, a explicat administratorul. Acesta din urmă mai susține că nu înțelege în ce condiții unele spălătorii din Craiova (din cele fără fise) funcționează, iar altele nu.

Întrebări fără răspuns

Același administrator spune că există o altă contradicție. Deși spălătoriile auto cu fise pot funcționa, craiovenii care iși spală acolo mașinile sunt amendați. ”Sunt oameni amendați pentru că își spală mașinile la spălătoriile cu fise. Nu înțelegi nimic din ce fac aceste autorități, ce face Poliția Locală. De ce acestă măsură s-a luat numai în Craiova? Nu spun nimic, nu comunică nimic. Nu susțin ideea ca oamenii să plece de acasă numai pentru a-și spăla mașina, dar pot face asta în drum spre servciu sau în alte situații permise de ordonanțele militare. Nu înțeleg de ce se dezinfectează scările de bloc, străzile, trotuarele, iar mașinile nu. Dacă se cere igienă, să fie igienă! Eu am contracte cu firme private de ambulanță, cu diverși operatori economici care folosesc zilnic mașinile. Aceștia unde iși spală mașinile? Mă sună și nu știu ce să le spun. Angajații mei sunt în șomaj tehnic, dar trebuie plătiți pe luna martie”, a mai precizat craioveanul.

Discuții despre spălatul mașinilor

Acest subiect a fost și este dezbătut intens și pe mai multe pagini de socializare. Unii spun că au fost amendați pentru că și-au spălat mașinile la spălătoriile cu fise. Alți spun că, din câte au înțeles, nu este interzis să speli mașina de serviciu.

”Încearcă să mergi cu mașina murdară la ITP, oare te primesc? Eu am spălat-o într-o stație peco, am riscat, deși habar nu aveam că nu ai voie”, a scris un craiovean.

Un altul susține că, de fapt, nu ai voie să speli mașina personală. ”Nu s-a închis nici o spălătorie. Nu ai voie sa speli mașina personală. Restul, cei cu masini de serviciu, taxiuri, au voie să le spele”, a susținut bărbatul.

Primăria arată cu degetul către IPJ Dolj

Întrebați despre această situație, reprezentanții Poliției Locale Craiova au precizat pentru GdS că nu pot comunica informații despre acest subiect. Asta pentru că, în această perioadă, comunicarea cade în sarcina autorităților județene.

În schimb, Primăria Craiova, susține că nu a primit nici o plângere privind această situație.

”Până în acest moment, nu am primit plângeri de la persoanele (fizice sau juridice) în cauză, cum ca s-ar fi făcut un abuz în acest sens. Daca am fi primit, institutional, am fi făcut demersuri catre MAI (IPJ Dolj), cei care pun în aplicare aceste decizii. Cei care se consideră nedreptățiț sunt sfătuiți să apeleze la căile legale de contestare”, au transmis reprezentanții Primăriei Craiova.

La rândul lor, polițiștii doljeni reamintesc faptul că, potrivit ordonanţelor militare, circulația persoanelor este permisă numai în câteva situații. Printre acestea nu se regăsește spălatul autoturismului.

Ce spune DSVSA Dolj

Reprezentanții Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor(DSVSA) Dolj spun că, potrivit legii, autorizația amintită mai sus prevește mijloacele de transport de produse alimentare. Fie ele de origine animală sau non animală. Astfel, potrivit legii, înainte de a încarca un nou transport, un astfel de autovehicul trebuie dezinfectat la o spălătorie autorizată. Spălătoria în cauză emite un document care atestă că a fost făcută dezinfecția mijlocului de transport. Abia după aceea poate fi încărcat un alt transport de marfă.

Ori spălătoriile cu fise/jetoane nu sunt autorizate în acest sens de DSVSA. Pe de altă parte, rămâne întrebarea: cei care circulă cu mașini de serviciu, ambulanțe, taxiuri, microbuze, pot merge pentru dezinfectare la o spălătorie normală, fără fise/jetoane? Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Craiova nu face însă nici o referire la tipurile de autovehicule.

O altă interpretare

Reprezentanți iunei spălătorii auto din Craiova anunță că își continuă activitatea. În anumite condiții, însă.

”Cei care au declarație pe propria răspundere și au traseul pe străzile Electroputere și Henri Coandă pot intra în spălătorie. Conform ordonanței militare numărul 3, aveți nevoie de declarație pe propria răspundere pentru a putea intra în spălătorie”, este anunțul făcut de reprezentanții unei spălătorii auto.