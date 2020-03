Craiova: Spălătoriile auto își suspendă activitatea

Spălătoriile auto din Craiova și-au suspendat activitatea ca măsură de prevenire a infestării cu noul coronavirus, cu excepția spălătoriilor auto de tip self service / self wash (cunoscute sub denumirea de spălătorii cu fise/jetoane) și a celor care sunt autorizate de instituțiile abilitate pentr dezinfecție/ deratizare/ decontaminare.

Potrivit primelor informații alle autorităților locale, în urma solicitării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a decis în ședința extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Craiova suspendarea activitășilor spațiilor cu destinația de spălătorii auto, cu excepția spălătoriilor auto de tip self service / self wash (cunoscute sub denumirea de spălătorii cu fise/jetoane) și a celor care sunt autorizate de instituțiile abilitate pentru dezinfecție/deratizare/decontaminare.