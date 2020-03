Arde groapa de gunoi din Coțofenii din Față

Un cititor GdS a sesizat faptul că un incendiu a cuprins groapa de gunoi de ma marginea comunei doljene Coțofenii din Față. Fumul gros se extinde peste sat.

Pompieii doljeni au precizat că, până în prezent, nu au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu în Coțofenii din Față.

Aflată la 18 kilometri de Craiova, pe DE 70 Craiova – Timişoara, localitatea Coţofenii din Faţă nu are o groapă de gunoi autorizată. Localnicii aruncă gunoiul în fostele gropi neautorizate ale comunei.

De altfel, la sfârșitul lunii februarie, Garda de Mediu a amendat Primăria Coțofenii din Față pentru sutele de tone de gunoi aruncate la marginea comunei.

”Am primit sesizări cu privire la faptul că în localitatea Coţofenii din Faţă, pe domeniul public, este aruncat foarte mult gunoi. Am mers la faţa locului şi am constatat că cele sesizate sunt reale. Am amendat primăria şi le-am trasat ordin să debaraseze toate deşeurile”, au susținut reprezentanții Gărzii de Mediu Dolj.