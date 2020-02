Primăria Coţofenii din Faţă, amendată de Garda de Mediu

Am primit sesizări cu privire la faptul că în localitatea Coţofenii din Faţă, pe domeniul public, este aruncat foarte mult gunoi. Am mers la faţa locului şi am constatat că cele sesizate sunt reale. Am amendat primăria şi le-am trasat ordin să debaraseze toate deşeurile,

a spus Gheorghe Călinoiu, comisar-şef la Garda de Mediu Dolj.