Condamnaţi cu suspendare pentru agresarea a trei poliţişti

Magistraţii de la Judecătoria Craiova au hotărât, săptămâna trecută, să condamne doi craioveni acuzaţi că au agresat trei poliţişti chiar în sediul secţiei de poliţie. Cei doi inculpaţi, mamă şi fiu, au primit pedepse de un an şi patru luni, respectiv un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare. Cei doi au ajuns la poliţie în noiembrie 2018, după un scandal pentru un loc de parcare. La Secţia 5 Poliţie, cei doi au făcut din nou scandal şi au lovit trei agenţi de poliţie.

Cercetările în acest dosar de ultraj au fost începute în noiembrie 2018, după o încăierare pe un loc de parcare. Altercaţia a vut loc pe 6 noiembrie 2018, în cartierul craiovean Craioviţa Nouă. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Dolj, o ceartă pe un loc de parcare a degenerat şi s-a ajuns la violare de domiciliu.

„Poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au fost sesizaţi cu privire la faptul că între mai multe persoane a avut loc o altercaţie fizică. Trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 22 de ani, din Sadova, ar fi fost agresaţi de trei persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 51 de ani, din Craiova. Acestea ar fi pătruns fără drept şi în locuinţa persoanelor vătămate. Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au stabilit că altercaţia ar fi pornit de la o neînţelegere referitoare la locurile de parcare“, au precizat atunci oamenii legii.

Mai exact, un tânăr din Sadova, care locuia fără forme legale în zonă, a venit acasă cu maşina. Tânărul era însoţit de doi prieteni. După ce a parcat pe un loc considerat a fi „proprietatea“ unei familii din aceeaşi zonă, a izbucnit scandalul. Cei trei tineri au fost loviţi şi, mai mult decât atât, agresorii ar fi intrat după ei în apartament.

Scandalul a continuat la secţia de poliţie

Cei trei tineri agresaţi au mers la Secţia 5 pentru a depune plângeri penale împotriva agresorilor. La secţie a continuat însă scandalul. „La sediul secţiei de poliţie s-au prezentat şi celelalte trei persoane implicate în altercaţie, care au început să ameninţe persoanele vătămate şi să aducă injurii poliţiştilor care interveniseră. În momentul în care poliţiştii au încercat să imobilizeze persoanele care se manifestau printr-un comportament agresiv, doi dintre aceştia au lovit, în încercarea da a împiedica luarea măsurilor legale, trei poliţişti“, au mai precizat poliţiştii doljeni.

Astfel, doi dintre poliţişti au fost loviţi cu pumnul şi piciorul de tânărul de 29 de ani, iar mama acestuia a lovit o agentă de poliţie. Pe numele celor trei craioveni a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de ultraj, lovire şi alte violenţe şi violare de domiciliu.

Condamnaţi cu suspendare la Judecătoria Craiova

La sfârşitul lunii noiembrie 2018, anchetatorii au dispus trimiterea în judecată a doi inculpaţi. Este vorba de craioveanul de 29 de ani şi a mamei acestuia. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova, instanţă care s-a pronunţat săptămâna trecută, pe 5 martie.

Bărbatul a fost condamnat la un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj. În plus, a fost obligat să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Craiova. Inculpata a primit o pedeapsă de un an şi patru luni de înschisoare pentru ultraj. Femeia trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii tot la Primăria Craiova.

Pedepsele primite de inculpaţi sunt cu suspendare.

De asemenea, cei doi inculpţai au fost obligaţi să achite câte 1.500 de lei drept daune morale poliţiştilor agresaţi. La această sumă se adaugă 800 de lei cu titlul de daune materiale.

Hotărârea Judecătoriei Craiova nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova.