Alertă de coronavirus la Craiova. Cei 179 de pasageri suspecți de coronavirus au aterizat

Situația este linstita nu sunt mari probleme acolo, nu este așa cum se speculează pe la televizor. Masca am purtat-o din proprie inițiativa din momentul în care am plecat de acasă din Italia și o voi purta până ajung acasă. Nu am venit de teamă, am venit în vizită. Medicii nu ne-au spus absolit nimic , ne-au întrebat doar dacă am fost în contact cu oameni infestați. În avion nu au fost măsuri speciale, ni s-a spus că o să fie o procedura de precauție. Nu ne-au spus nimic de carantină, a declarat un asager venit din Italia