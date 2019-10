Poliţiştii de la Secţia 2 au întocmit un dosar penal după ce, duminică seară, un agent de pază de la Spitalul de Urgenţă Craiova a fost lovit de tatăl unui copil internat la Secţia de Pediatrie. Scandalul ar fi pornit după ce un craiovean nu a fost lăsat să intre într-un salon în care se aflau soţia şi copilul său.

Tatăl unui copil internat la Secţia de Pediatrie a Spitalului de Urgenţă Craiova şi-a pierdut răbdarea şi a lovit un agent de pază. Incidentul s-a petrecut duminică seară, în incinta unităţii medicale.

Agent de pază, bătut la Spitalul de Urgenţă Craiova

Se pare că scandalul a izbucnit după ce bărbatul nu a fost lăsat să intre în salonul în care se aflau soţia şi copilul său. Poliţiştii spun că au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de lovire.

„În cursul zilei de ieri (duminică – n.r.), polițiștii Secției 2 au fost sesizați cu privire la faptul că un agent de pază al unui spital din Craiova a fost lovit în zona capului de un bărbat. Ajungând la fața locului, polițiștii au identificat persoanele implicate. Un bărbat, de 42 de ani, din Craiova, care nu ar fi fost lăsat să intre în salonul unde se afla familia sa, ar fi lovit cu mâna în zona capului un tânăr, de 21 de ani, din Craiova, agent de pază. În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Urmează ca, în funcție de rezultatul cercetărilor, să fie dispuse și măsurile corespunzătoare“, au explicat poliţiştii craioveni.

Scandal la Spitalul de Urgenţă Craiova

Agentul de pază a explicat că a intervenit după ce tatăl copilului ar fi făcut scandal.

„Totul a început când o familie a venit la spital cu un copil bolnav. Copilul şi mămica sa au ajuns la Pediatrie, iar tatăl copilului le-a agresat verbal pe doctorița și asistenta de acolo. Eu am văzut incidentul şi am intervenit. L-am rugat de şapte-opt ori să se calmeze. Când am încercat să-l duc în sala de așteptare, bărbatul s-a întors brusc și mi-a dat un pumn în față. Când a vrut să mă lovească din nou am reușit să mă feresc. M-a lovit însă a treia oară și am ajuns la Urgență“, a precizat agentul de pază pentru GdS.

În cursul zilei de ieri, bărbatul a fost la IML Craiova pentru a obţine un certificat medico-legal. Agentul de pază a mai spus că va depune o plângere împotriva craioveanului care l-a lovit.

Un scandal, două versiuni

Apropiaţi ai craioveanului de 42 de ani au susţinut că, de fapt, acesta a lovit cu pumnul după ce a fost agresat de agentul de pază. Acesta ar fi şi motivul pentru care şi bărbatul respectiv a mers, luni, la IML Craiova. Angajatul firmei de pază a negat însă acest lucru.

„Sunt o mulţime de cadre medicale care pot spune ce s-a întâmplat. L-am apucat de umăr când am insistat să meargă în sala de aşteptare şi atunci m-a lovit“, a mai explicat agentul de pază, care nu a vrut să-i fie făcut public numele.

Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, până ieri după-amiază, nici unul dintre cei doi nu depusese plângere.