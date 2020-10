Cum s-ar putea transforma Craiova într-un imens Big Brother

Craiova, un imens Big Brother. Aceasta ar fi ideea autorităţilor locale pornind de la conceptul de Smart şi Safe-City, care ar putea fi implementat cu fonduri europene.

Noul exerciţiu financiar 2021-2027 are şi o componentă de smart și digitalizare, pe care primăria ar dori-o transpusă în practică la Craiova. Cel puţin asta susţine primarul încă în funcţie Mihail Genoiu. Acesta a explicat ce înseamnă digitalizare şi cu ce ar ajuta cetăţenii acest lucru. Edilul a dat ca exemplu pasul făcut deja pentru trecerea la conceptul de Smart şi Safe-City: Studiul de Fezabilitate (SF) pentru extinderea sistemului de supraveghere video în tot orașul.

„Un oraș smart este un oraș care colectează informații și folosește tehnologia modernă pentru mai multe lucruri: pentru a fluidiza traficul, pentru a îmbunătăți transportul public, pentru a reduce poluarea și consumul de energie, pentru a îmbunătăți relația cetățenilor cu autoritatea, pentru a îmbunătăți condițiile de locuire și pentru a îmbunătăți sistemul de sănătate și educație. Asta înseamnă digitalizare, folosirea tehnologiei moderne pentru a rezolva toate aceste lucruri de care ne lovim mereu, ca și cetățeni“, a spus Mihail Genoiu.

Craiova, un imens Big Brother. Ce s-a făcut până acum

Edilul a precizat că încă nu au apărut ghidurile solicitantului, dar că în primărie „s-a lucrat deja la documentații pe partea de Safe-city, care este o componentă a Smart-City și care se referă la siguranța cetățeanului“.

„Asta se vede foarte bine la ora actuală în Parcul «Nicolae Romanescu». Odată cu cele 99 de camere, cu dispeceratul de la Poliția Locală, cu echipajul care intervine rapid, infracționalitatea a scăzut foarte mult. Mă refer la marea infracționalitate. Anii trecuți am avut și o crimă în parc, cu autor încă necunoscut. Cu aceste camere de supraveghere, infracționalitatea a scăzut. Ei bine, acest lucru se va extinde în tot orașul. Există la ora aceasta un contract semnat pentru un SF privind monitorizarea video a Craiovei. Deja s-a dat baza de date cu toate locurile de joacă din oraș.

Urmează să se dea baza de date cu toate unitățile de învățământ – școli, grădinițe, creșe, cu parcurile și grădinile publice, piețele publice, toate intersecțiile și bulevardele, locurile vulnerabile din oraș, locurile unde se aruncă deșeuri. Toate vor avea montate camere video. Se lucrează la acest studiu. El stabilește, de exemplu, câte camere să fie la un loc de joacă, unde să fie amplasate, cum să fie poziționate. Studiul de monitorizare va fi avizat de Poliție, după care va demara proiectarea și execuția“, a mai menţionat primarul Craiovei.

„Este nevoie de inteligența artificială“

Cu camerele de supraveghere montate, ar urma componenta de monitorizare. Pentru asta ar fi nevoie de o locație, unde să existe un video-wall pe care să ruleze toate imaginile captate de camere. Un astfel de perete există la dispeceratul Poliției Locale. Recent, primăria a achiziționat un video-wall, unde să fie aduse imaginile de la centrul de pe Amaradia (se monitorizează Calea București, Calea Severinului și bulevardele Dacia – Decebal), cele de la Poliția Locală (Parcul „Romanescu“) și cele din Centrul Istoric.

„Toate imaginile se adună la un loc, inclusiv cele de pe camerele noi care se vor monta. În plus, vor exista module pentru a cupla în permanent ceea ce se dezvoltă. Sistemul va fi actualizat în permanență, pentru că mai poate apărea un loc nou de joacă, o școală nouă“, a explicat Mihail Genoiu.

El a precizat că un om nu poate urmări milioane de camere. Așa că proiectul de Smart-City ar urma să aibă și o a treia componentă: inteligența artificială.

„Aceasta permite ca tu să ai un soft care să îți dea posibilitatea să monitorizezi doar ce te interesează. La un moment dat vrei să monitorizezi accidente, să spunem. Atunci vor fi pornite camerele care monitorizează traficul, sau camerele din jurul școlilor, dacă vrei să monitorizezi circulația din jurul unităților de învățământ. Acest soft îți aprinde doar monitorul unde a fost sesizată infracțiunea. Asta pentru că s-a dovedit că nimeni nu poate monitoriza mai mult de trei-patru ore și asta un număr limitat de camere. De aici nevoia de această inteligență artificială, pe care o avem prinsă în studiu“, a spus edilul.

Craiova, un imens Big Brother. Amprenta facială, ultima componentă a monitorizării video

Proiectul de monitorizare video a Craiovei s-ar încheia cu ultima și, poate, cea mai controversată componentă: amprenta facială. „Am pus în aplicare ceea ce am văzut și am discutat cu cei de la Huawei. Ei au făcut sistemul de supraveghere din Londra, cel mai performat la ora aceasta din Europa. Am avut discuții cu șeful securității din Londra la vremea respectivă, ne-a explicat și acum le punem în aplicare, pentru că vor fi bani europeni pentru treaba asta. Aceste lucruri se vor implementa însă în etape, în timp, pe măsură ce oamenii își vor dori“, a afirmat Mihail Genoiu.

„Eu nu cred că la ora asta cineva care frecventează Parcul «Romanescu» ar dori să se oprească camerele de luat vederi. Marea majoritate se simt confortabil, pentru că se plimbă prin parc și la ora 22.00. Ceea ce nu se întâmpla și înainte. Am avut recent un deces în Grădina Botanică, la ora 22.00. Un cetățean care alerga a făcut un atac de cord. Ce însemna să fie monitorizată zona, ce însemna ca noaptea, de la o anumită oră, să treci pe inteligență artificială? În secunda doi se ducea informația direct la Salvare sau la SMURD. Timpul de reacție se scurta cel puțin la jumătate. Asta înseamnă Smart“, a adăugat primarul încă în funcție al Craiovei.

Digitalizarea va fi folosită și pe partea de mobilitate urbană

Potrivit lui Mihail Genoiu, digitalizarea va fi folosită și pe partea de mobilitate, la semaforizarea tuturor intersecțiilor din oraș. „Ele pot fi într-un sistem unic și în funcție de orele și de momentele în care traficul crește într-un sens sau altul, acesta să poată fi fluidizat din timpii de semaforizare. Și aceste intersecții vor fi monitorizate cu camere video, bineînțeles“, a spus edilul.

El a amintit și de o altă partea a digitalizării: cea care privește transportul public în comun. Astfel, stațiile de autobuz și de tramvai ar urma să fie inteligente. „Vei vedea timpii în care sosește autobuzul, absolut totul, ceea ce vedem în alte state civilizate. Ceea ce am cumpărat acum, autobuze și tramvaie, sunt cu GPS, cu tot ce trebuie ca să fie cuplate cu aceste stații inteligente“, a explicat edilul.

Cum va ajuta cetățenii digitalizarea primăriei

Cum va ajuta până la urmă cetățenii această digitalizare a primăriei? Primarul susține că vor exista componente smart pe fiecare activitate în parte. „Vom avea un smart-city pe componenta de apă, unde tu, ca cetățean, vei avea toate informațiile despre consum, despre relația ta cu Compania de Apă. Vom obliga Compania prin acest sistem să-și automatizeze tot ceea ce face în relația cu cetățenii. Se va achiziționa un soft comun în care va fi cuplată primăria cu toate direcțiile și societățile subordonate“, a spus Genoiu.

„Mai mult decât atât, digitalizarea va avea o componentă în sistemul medical și una în sistemul de învățământ. Componenta din sistemul de învățământ va avea acel catalog electronic, pe care părinții îl vor putea urmări în timp real, față de frecvență, de note, de relația copilului cu profesorii. Componenta din sistemul de sănătate îți va oferi informații despre tot ce se întâmplă în spitalele din subordinea primăriei. Deci, totul va fi online, pe un singur soft, în așa fel încât atunci când intri pe platformă să obții toate informațiile de care ai nevoie. Vei obține toate autorizațiile mai repede și de acasă, nu vei mai fi pus pe drumuri“, a adăugat edilul.

În primărie funcționează în sistem online depunerea de documente pentru obținerea de certificate de urbanism și autorizații de construcție. „Dacă vedeți cum sunt depuse documentele, te iei cu mâinile de cap. Sunt cu greșeli, cu lipsuri, dar omul învață, iar dacă sistemul este performant înveți foarte ușor. Dacă este greoi, renunți, preferi să te duci la ghișeu“, a mai spus primarul Mihail Genoiu.