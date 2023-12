Fundaţia Gazeta de Sud a adus bucuria Sărbătorilor la Siliştea Crucii

Anul acesta, 100 de copii cu vârste între 3 şi 14 ani de la Siliştea Crucii au privit poate sărbătorile cu alţi ochi şi au înţeles, mai bine ca niciodată, că magia lor stă în puterea de a-i apropia pe oameni. În ziua Crăciunului, biserica din Siliştea Crucii a fost plină, iar după slujbă, copiii din sat au primit cadourile care îi aşteptau sub bradul din apropierea altarului, oferite de oameni care s-au alăturat iniţiativei Fundaţiei Gazeta de Sud şi au donat în cadrul evenimentului caritabil “Împreună”, de la Tipografia, pentru a aduce un zâmbet pe chipul celor la care Moş Crăciun ajunge uneori mai greu.

Mesajul părintelui din Siliştea Crucii pentru “oamenii cu inima mare”

De la mic la mare, copiii au primit plase-cadou cu produse alimentare şi dulciuri, dar şi rechizite oferite de partenerul Librarie.net. În plus, fondurile strânse de Fundaţia Gazeta de Sud, cu ajutorul sponsorilor, partenerilor şi donatorilor de la evenimentul Tipografia vor duce magia mai departe şi le vor fi de ajutor în continuare, pentru că binele nu se opreşte în loc după Sărbători.

“Nașterea Pruncului Sfânt aduce bucurie in viețile noastre an de an. Anul acesta, bucuria a fost cu atât mai mare, cu cât copiii Parohiei noastre au primit daruri de la Pruncul Sfânt prin oameni cu inima mare. Le mulțumim pentru purtarea de grijă și sprijinul oferit tuturor celor care ne-au fost alături. Fie ca Bunul Dumnezeu să le răsplătească fiecăruia în parte! Sărbători cu linişte şi pace! Doamne ajută!”, a transmis părintele Iacob Ionuţ, care se îngrijeşte de Parohia Siliştea Crucii cu dăruire.

O comunitate unită înseamnă o comunitate puternică

Reamintim că acţiunea caritabilă a avut loc prin intermediul Fundaţiei Gazeta de Sud, în cadrul unui eveniment organizat de Tipografia, spaţiul cultural neconvenţional amenajat în incinta fostei Tipografii de Sud. Înainte de Crăciun, Tipografia a găzduit un concert de colinde susţinut de Corala Academică a Filarmonicii Oltenia, eveniment în cadrul căruia s-au strâns fonduri pentru cauza menţionată.

“Scopul Fundaţiei Gazeta de Sud a fost dintotdeauna acela de a sprijini comunitatea. De-a lungul timpului, Fundaţia Gazeta de Sud s-a implicat în proiecte educaţionale, în proiecte sociale, iată, în acest an, în proiecte culturale, prin programul Tipografia. De această dată, cultura a contribuit la sprijinirea unei comunităţi defavorizate. Cu sprijinul partenerilor noştri, Filarmonica Oltenia, am reuşit să adunăm oameni de bine într-o seară magică, pentru a ajuta nişte copii să se bucure de spiritul Crăciunului. Vom continua proiectele şi în 2024, pentru că o comunitate unită înseamnă o comunitate puternică! Să avem cu toţii un An Nou plin de realizări şi… de fapte bune!”, a transmis echipa Fundaţiei Gazeta de Sud.

Sponsorii şi partenerii iniţiativei

Au contribuit la iniţiativa Fundaţiei Gazeta de Sud şi Tipografia sponsorii Electroputere Mall, Team Montage, Reloc, Aroma Land, Sofia Bistro, Magnolia Residence, Polisea şi partenerii Filarmonica Oltenia, Domeniile Dascălu, Ford Plusauto, Exflor, Cofetăria Aida și Librarie.net.