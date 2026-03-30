Volei (m) / România a învins Grecia și s-a calificat la Campionatul European U18

Echipa României s-a calificat la turneul final al Campionatului European de volei masculin Under-18 din 2026 după ce a învins formația Greciei cu scorul de 3-0 (25-16, 25-17, 25-17), duminică, în Sala Olimpia din Ploiești. Tricolorii s-au impus în doar 65 de minute și au câștigat Grupa B.

Mario Eduard Panait (12 puncte), Matei George Josan (11) și Darius-Mihăiță Lae (10) au fost cei mai buni tricolori. De la greci s-a remarcat Emmanouil Outzis, cu 10 puncte.

România a ocupat primul loc în clasamentul final, cu 8 puncte, urmată de Grecia, 5 puncte, Estonia, 5 puncte, Irlanda, 0 puncte.

Turneul finala va avea loc în Italia, în perioada 7-18 iulie.

Fetele au câștigat cu Suedia și cam atât

De asemenea, duminică le-am văzut la treabă și pe fetele care reprezintă naționala. Mai exact, România a învins Suedia cu scorul de 3-0 (25-19, 25-21, 28-26), la Sofia, în ultimul său meci din Grupa A a fazei a doua a preliminariilor Campionatului European de volei feminin Under-18 din 2026.

Tricolorele au obținut singura lor victorie din grupă după o oră și 15 minute de joc, în Sala ”Hristo Botev”.

Bianca Gabriela Cucu, cu 16 puncte, și Briana-Maria Parasca, 10 puncte, s-au evidențiat din echipa României.

Astfel, România a ratat calificarea la turneul final, la care vor merge echipele care vor câștiga cele cinci grupe din această fază, precum și cele mai bine trei formații de pe locul secund.

