Volei (m) / SCMU Craiova s-a ținut bine de Dinamo, dar a plecat fără punct din Capitală

Voleibaliștii de la SCMU Craiova au cedat cu scorul de 3-1 (25-18, 19-25, 25-20, 25-20) pe terenul campioanei Dinamo București, sâmbătă, în etapa a 20-a din Divizia A1. Chiar dacă nu au reușit să obțină vreun punct, elevii lui Dănuț Pascu au jucat la un nivel bun și i-au făcut față cu brio campioanei.

Oltenii au condus în fiecare set al partidei, însă gazdele au apăsat pe accelerație în momentele decisive și au obținut toate cele trei puncte puse în joc. În primul set, Craiova a condus până la 16-13, moment în care dinamoviștii au reușit o serie de opt puncte consecutive și și-au adjudecat și setul. În actul secund s-a mers cap la cap până la scorul de 8-8, moment în care craiovenii au prins curaj. În cele din urmă, oltenii au egalat situația la seturi, impunându-se cu 25-19. În seturile trei și patru, Dinamo a fost mai inspirată pe final și s-a impus la 20, respectiv 23, închizând meciul.

SCMU Craiova: Plomac 3, Cuk 8, Mihălescu 12, Catrina 1, Brzakovic 19, Sulista 9 – Kumagai (L). Au mai intrat: Chirino, Cuciureanu – Cosma (L).

Pentru SCMU Craiova urmează meciul de pe teren propriu cu Rapid București.

