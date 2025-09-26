Volei (m) / SCMU Craiova a trecut cu greu de Știința București la Cupa „Radu Zamfirescu”

SCMU Craiova a câștigat primul meci al turneului Cupa „Radu Zamfirescu” din Sala Polivalentă. Alb-albaștrii au revenit de la 0-2 la seturi în meciul cu Știința București și au închis meciul după 2 ore fără 3 minute cu scorul de 3-2 (23-35, 23-25, 25-14, 25-21, 15-12).

SCMU Craiova: Chirino 4 puncte, Ćuk 7, Mihălescu 19, Baesso 2, Cuciureanu 15, Brzaković 13 – Kumagai (L). Au mai intrat: Mehić 8, Sulista 2.

Vineri, SCMU Craiova înfruntă SCM Zalău, într-un meci progarmat de la ora 19.00. Steaua București, care a învins joi Zalăul cu scorul de 3-0 (25-23, 25-20, 25-21), joacă vineri de la ora 16.30 cu Știința București.

