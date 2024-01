Volei (m) / Dan Pascu: „Apreciez mult devotamentul băieţilor mei!“

Voleibaliştii de la SCMU Craiova au avut parte de un meci complicat sâmbătă seară cu Zalău, dar câştigat în cele din urmă. La finalul celor cinci seturi, motive de bucurie au avut alb-albaştrii, dar şi tehnicianul Dănuţ Pascu, cel care s-a arătat mândru de devotamentul elevilor săi.

„Aş putea spune că a fost o victorie mai mult decât muncită, pentru că în actul 5 am mai jucat, practic, încă un set. Apreciez mult devotamentul băieţilor mei, că au luptat şi că au făcut tot ce le-a stat în putere. Nu uitaţi că Zalăul a pierdut 3-2 la Dinamo şi a avut două mingi de meci la 2-1. Deci ştiam că vor juca bine, că sunt echilibraţi. Băieţii au înţeles asta, s-au luptat, iar victoria a venit pe merit. Problemele de concentrare încă nu au dispărut. Am luat acel set trei rapid, iar apoi, în al patrulea le-am dat posibilitatea să joace. Apoi, când noi ne-am trezit, deja era mult prea târziu. Ceea ce mă bucucră este că nu am cedat pe final de joc, când tensiunea şi presiunea sunt la un nivel ridicat“, a spus Dan Pascu.

Pentru SCMU Craiova urmează un duel la Cluj, cu Universitatea, asta înaintea derbiurilor cu Arcada Galaţi şi Dinamo.

