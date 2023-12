CEV Cup / Ne jucăm şansa! SCMU Craiova încearcă imposibilul cu Zawiercie

Voleibaliştii de la SCMU Craiova se află faţă în faţă cu unul dintre cele mai tari meciuri din acest an. Formaţia din Bănie va juca joi, de la ora 19.00, în Sala Polivalentă cu Warta Zawiercie, o formaţie puternică din Polonia, pretendentă la câştigarea CEV Cup. Duelul din Craiova va conta pentru returul optimilor de finală ale competiţiei.

SCMU Craiova încearcă imposibilul joi, în faţa propriilor fani şi să obţină o victorie istorică împotriva unei echipe valoroase. Chiar dacă scorul din tur, din Polonia, nu ne dă foarte mari speranţe (n.r. – 0-3), craiovenii promit că vor juca la cel mai înalt nivel şi vor încerca să câştige ce se poate. De partea cealaltă, Warta este a patra în campionatul polonez, cu pretenţii chiar şi în CEV Cup. Aceştia au câştigat în faza 16-imilor CEV în faţa bulgarilor de la Hebar, 3-0 pe teren propriu şi 2-3 în deplasare.

Călin: „Important este să facem un joc bun!“

În cadrul unei conferinţe de presă, jucătorul Robert Călin şi tehnicianul Dănuţ Pascu au oferit câteva declaraţii despre duelul de joi. Cei doi au recunoscut că Zawiercie este greu de învins şi că este favorită certă şi în acest meci, dar au promis că vor face tot ce le stă în putinţă pentru a lupta de la egal la egal cu adversarii.

„O să fie un meci dificil, jucăm împotriva unei echipe care este pe locul al patrulea într-unul dintre cele mai bune campionate din lume. S-a văzut şi în tur experienţa echipei poloneze şi ştim că va fi mai mult decât complicat. Ne jucăm şansa, dar cel mai important este să facem un joc bun şi, de ce nu, să şi câştigăm indiferent de scor. Venim după victoria cu Dejul, care ne-a dat şi mai multă încredere. Pot spune că Warta este mai puternică decât Fenerbahce, adversarul de top din sezonul precedent.

Se simte oboseala 100%, a fost un an lung, cu multe meciuri apropiate. Mulţi dintre noi am făcut parte şi din loturile naţionale şi nu am avut timp de repaos, de refacere. Ne ajută terenul propriu, avem un alt sentiment când jucăm acasă, mai ales dacă avem şi susţinători în tribune. În Polonia a fost o atmosferă frumoasă, se vede că este altfel văzut voleiul la ei faţă de cum se vede la noi“, a declarat Robert Călin.

Dan Pascu: „Echipa din Polonia este greu de atins ca joc“

Antrenorul grupării din Bănie s-a arătat conştient de valoarea adversarului de joi şi tocmai din acest motiv consideră că echipa sa nu are nimic de pierdut în acest duel.

„Ne propunem să facem un joc bun, să avem execuţii bune, un spirit bun la nivelul echipei. Vreau să luptăm, să facem un joc frumos. Să fim realişti, echipa din Polonia este greu de atins ca joc. Au sportivi în componenţă de mare calitate, sportivi de excepţie şi sunt o echipă de top european. Şansele noastre sunt mici şi pot spune că ar fi excelent şi dacă am câştiga un set. Îmi place spiritul echipei, băieţii sunt încrezători şi aşteaptă cu nerăbdare meciul. Nu ne vor trata „de sus“. Sunt o echipă profesionistă, cu un buget enorm în comparaţie cu România. Ei îşi fac datoria până la capăt, pentru că acolo la ei, la nivelul lor, nu există delăsare. Oricine şi-ar fi dorit alt adversar, dar am picat cu această formaţie puternică.

Spectacol garantat în Sala Polivalentă

În turul anterior au jucat cu o formaţie din Bulgaria, Hebar şi au câştigat fără probleme. Dacă au calificarea în buzunar, s-ar putea să folosească şi rezervele. Sincer, nu prea mă interesează acest lucru, vreau doar să văd că ne ridicăm la nivelul unui joc european. Oboseala nu are cum să nu fie instaurată, dar am gestionat bine situaţia până în prezent. Băieţii s-au simţit bine în ultimele două dispute, cu Steaua şi Dej. A fost energie în teren, aşa că sunt convins că şi acum vom face un meci bun. Mă încurcă foarte mult faptul că jucăm joi cu Warta, iar apoi sâmbătă avem meci în campionat. Este extrem de greu acest lucru, dar nu avem ce face. Mesajul meu pentru suporteri este să nu rateze acest meci, cu polonezii. Atunci când vin echipe mari în Craiova, ei trebuie să fie prezenţi la Sala Polivalentă, să vadă ce înseamnă jucători de top mondial, echipe profesioniste, valoroase, cu trofee multe câştigate în spate. Va fi un spectacol frumos“, a spus şi Dănuţ Pascu.

Citeşte şi: Cazare excelentă pentru canotori la Paris. Lipă: „Trebuie să avem și cele mai bune condiții”