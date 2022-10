Volei (m) / Dan Pascu: „Meciul de debut este întotdeauna încărcat de tensiune“

SCMU Craiova a câştigat duelul din prima etapă a Diviziei A1, 3-0 cu CSM Constanţa, iar la finalul întâlnirii antrenorul Dan Pascu şi jucătorul Vinicius au oferit primele impresii. Aceştia se bucură de cele trei puncte obţinute şi au punctat faptul că deja încep munca pentru duelul cu Steaua, din etapa viitoare. Totodată, tehnicianul formaţiei alb-albastre speră ca toţi jucătorii accidentaţi să revină cât mai curând la echipă.

„În prima parte, meciul nu a fost uşor. Echipa din Constanţa nu este una slabă, chiar dacă a promovat în acest an. Au venit aici cu ideea de a se lupta, pentru că nu aveau ce pierde. Primul set a fost chiar complicat, ne-au şi condus, dar, pe parcurs, ne-am intrat în ritm, am început să jucăm mai bine şi ne-am făcut viaţa mai uşoară. Una peste alta, a fost un meci greu. Partida de debut într-un campionat este, întotdeauna, încărcată de importanţă şi tensiune.

Să nu uităm că am avut doi jucători accidentaţi şi am fost nevoiţi să jucăm fără aportul lor, în timp ce un al treilea a evoluat cu destule probleme. Sper ca săptămâna viitoare, la Steaua, toţi băieţii să fie apţi de joc, pentru că avem nevoie de fiecare în parte pentru un asemenea adversar. Cu Steaua va fi o altă desfăşurare a jocului şi vom fi nevoiţi să jucăm mult mai bine decât am făcut-o cu cei de la Constanţa“, a declarat Dan Pascu.

Vinicius: „Sunt bucuros că am putut să-mi ajut echipa“

„Este pentru prima dată când evoluez aici, la Craiova, într-un meci oficial şi sunt bucuros că am putut să-mi ajut echipa să bifăm un succes important, cel dintâi din acest sezon. Ne-am pregătit pentru acest duel, iar acum ne vom odihni şi ne vom focusa pe următoarea partidă, pentru că, mai mult ca sigur, va fi una complicată.

Mă simt bine aici. Este un oraş micuţ, dar mă simt excelent. Sunt bucuros că sunt aici şi că îmi pot demonstra valoarea. Rog suporterii noştri să vină alături de noi la următoarele meciuri şi să ne susţină“, a punctat şi Vinicius.

