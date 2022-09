Dan Pascu: „Ce ni s-a întâmplat la Galaţi este caz de analiză pentru psihologie sportivă“

SCMU Craiova a avut parte de un thriller, luni seară, la Galaţi, în semifinalele Supercupei României. Formaţia alb-albastră a cedat în faţa campioanei, scor 2-3, chiar dacă a condus, la un moment dat, cu 2-0 la seturi.

Tehnicianul Dan Pascu a vorbit cu GdS şi este de părere că rezultatul de la Galaţi este unul total inexplicabil, având în vedere că, după două seturi disputate, avantajul era de partea echipei sale. Totodată, acesta a punctat faptul că în zilele următoare va analiza, împreună cu băieţii, evoluţia şi cele întâmplate în Supercupă.

„Am jucat foarte bine în primele două seturi, de aici şi scorul înregistrat, 25-18, 25-20. În actul al treilea, la 6-5, s-a întâmplat ceva inexplicabil. Echipa s-a blocat efectiv, nu a mai fost în stare să rezolve o minge în atac. Din acel moment, ne-am prăbuşit psihic şi nu ne-a mai ieşit nimic. Poate a contat şi că în amicale am câştigat cu 3-0 toate meciurile, iar acum, după ce am jucat bine în primele două seturi şi am dat apoi de greu, ne-am blocat. Este un mare semn de întrebare ce s-a întâmplat acolo. Trebuie să facem o analiză amănunţită şi să descoperim problemele cât mai rapid posibil.

Nu am vorbit cu băieţii pe tema asta încă, zilele următoare vom face o analiză atât de grup, cât şi individual, iar lucrurile vor deveni mult mai clare şi după ce vom discuta. În prima parte a meciului, cei de la Galaţi mi s-au părut destul de vulnerabili, dar, treptat, şi-au regăsit ritmul şi au jucat la adevărata lor valoare“, a declarat Dan Pascu.

„Această echipă are posibilităţi“

SCMU Craiova a jucat doar un meci oficial până în prezent, iar antrenorul oltenilor nu se poate pronunţa încă în legătură cu şansele pe care le are echipa sa în acest sezon la play-off.

„Cred că a contat şi faptul că încă nu formăm o echipă omogenă. Această echipă are posibilităţi, dar ce ni s-a întâmplat acolo este caz de analiză pentru psihologie sportivă. Dacă jucători profesionişti, cu experienţă, cedează într-un asemenea fel, într-un asemenea moment, e clar că sunt ceva probleme.

Nu mă pot pronunţa încă în legătură cu şansele pe care le avem în acest sezon. Obiectivul nostru este clar, de a intra în primele patru, iar apoi de a lua o medalie, dar anul acesta s-au produs schimbări mari la echipe şi lucrurile sunt mai încurcate. La Dinamo au fost modificări multe, Rapidul şi-a făcut o echipă tare, pentru că a investit. Lupta la primele patru locuri va fi crâncenă, sunt convins de asta. În jocul Dinamo – Arcada, de exemplu, din finala Supercupei, s-au jucat cinci seturi, toate în prelungiri. Au fost trei ore de joc, deci echipele sunt extrem de echilibrate, iar campionatul va fi strâns“, a mai spus tehnicianul oltean.

Pentru SCMU Craiova va urma debutul noului sezon al Diviziei A1, pe terenul formaţiei din Constanţa.

