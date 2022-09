Dan Pascu, mulţumit de turneul din Bănie, dar cu gândul la Arcada Galaţi

SCMU Craiova a câştigat încă o dată Cupa „Radu Zamfirescu“, de această dată cu trei victorii, iar la finalul turneului voleibaliştii olteni şi tehnicianul Dan Pascu s-au arătat mai mult decât mulumiţi.

De asemenea, antrenorul Craiovei deja se gândeşte la duelul oficial cu Arcada Galaţi, din semifinalele Supercupei României şi a mărturisit că are încredere în şansa pe care o au elevii săi.

„În final, am câştigat acest turneu, lucru care ne bucură foarte mult pentru că starea competitivă s-a instalat. Au fost trei meciuri bune, folositoare. Am avut posibilitatea chiar să rulez tot lotul şi apreciez foarte mult jucătorii pentru cum s-au mobilizat, în special la acest ultim meci decisiv cu Steaua. Dorinţa lor de victorie şi spiritul de luptă m-au mulţumit. Trebuie să nu uităm, însă, că a fost doar un turneu de pregătire, în acre toate echipele îşi verifică potenţialul.

Aceste victorii ne dau încredere în perspectiva meciului cu Galaţi, din semifinalele Supercupei. Atâta timp cât avem o şansă şi credem în ea, cred că putem scoate rezultate bune. Nu mă aşteptam la o victorie cu 3-0 în finală, pentru că Steaua a câştigat în urmă cu o săptămână turneul de la Galaţi. Aşa a fost cursul jocului, băieţii mei nu şi-au lăsat adversarii să joace în niciun moment şi iată că ne-a ieşit aşa cum ne doream“, a spus Dan Pascu, antrenorul formaţiei alb-albastre.

Lică: „Galaţi este de bătut!“

Chiar dacă a ieşit MVP-ul competiţiei din Bănie, Laurenţiu Lică nu se culcă pe o ureche şi deja se automotivează înaintea duelului cu Galaţi.

„E un turneu pe care ne propunem să-l câştigăm de fiecare dată. Am avut meciuri din ce în ce mai bune, s-a văzut şi potenţialul echipei în finala turneului. Steaua emite pretenţii şi anul acesta, aşa că motivaţi am fost 100%. Avem un angrenaj care începe să funcţioneze aproape de perfecţiune. Cu excepţia primului set în finală, când ne-am distanţat repede, a fost un meci disputat. Noi am făcut cel mai bun meci al nostru de la începtul pregătirii. Apreciez respectul organizatorilor şi garantez că noi voi înceta niciodată să lupt pentru a fi cel mai bun şi să-mi ajut echipa.

Urmează un meci oficial cu Galaţi şi deja nu mai are rost să-i periem. Este echipa care domină campionatul României în ultimii patru ani şi îşi doresc eventul şi de această dată. Au o echipă frumoasă, schimbată, pentru că sunt multe noutăţi la echipă. Va fi un meci care ne va demonstra, exact înaintea startului de sezon, la ce nivel suntem. Galaţi este de bătut! Mergem acolo cu gândul de juca cel mai bun volei al nostru“, a punctat Laurenţiu Lică.

