Marius Măcicășan, şanse mari să devină antrenorul SCMU Craiova! Zlotea rămâne în Bănie

Echipa feminină de volei a Craiovei a încheiat sezonul Diviziei A1 pe locul al 8-lea, iar rezultatul poate fi considerat o reuşită, având în vedere că promovarea în primul eşalon a survenit doar de un an. În ultima etapă a seriei 5-8, fetele pregătite de Lucian Zlotea au fost învinse, miercuri seară, în Polivalenta din Bănie, cu 3-0 de Rapid București, scor 23-25, 23-25 și 17-25.

Antrenorul Rapidului, Marius Măcicășan, a tras câteva concluzii la finele disputei din Craiova şi, după spusele sale, din sezonul viitor va fi noul tehnician al formaţiei alb-albastre. De asemenea, acesta a menţionat şi că Zlotea va rămâne în cadrul clubului din Bănie, urmând să ocupe altă funcție, în timp ce la Rapid va ajunge italianul Carlo Parisi.

„A fost ultima etapă și s-a resimțit oboseala. A fost un meci mai greu decât o arată scorul, chiar dacă am câștigat cu 3-0. Din noul sezon, mă voi alătura echipei SCM Craiova și sper să avem rezultate din ce în ce mai bune și să facem cinste acestui club. Sunt convins că va fi o colaborare benefică cu Lucian Zlotea, pe care îl cunosc de la lotul național.

Echipa a avut acum ca obiectiv evitarea retrogradării și cred că obiectivul a fost îndeplinit cu brio, ținând cont de bugetele pe care le-au avut celelalte echipe. Vrem să urcăm în clasament. Acum au terminat pe 8. Primele 4 echipe, printre care cu siguranță se va regăsi și Rapid, au bugete net superioare Craiovei, dar încercăm și noi să ne autodepășim. În funcție și de transferuri, încercăm o calificare în Challenge Cup“, a declarat Măcicășan, pentru ProSport.

Zlotea, mulţumit de primul sezon în Divizia A1

Lucian Zlotea a vorbit după ultimul joc din campionat despre experienţa din Divizia A1 şi a declarat că este mulţumit de ceea ce s-a realizat, doar că rămâne cu un gust amar şi cu gândul că s-ar fi putut obţine, totuşi, şi mai mult în acest an.

„A fost ceva nou pentru noi. Am reuşit să ne facem treaba poate mai mult decât ne aşteptam. Ca şi clasare am fost peste ceea ce ne-am propus la începutul sezonului, dar sub ceea ce s-ar fi putut, într-adevăr. Obiectivul ni l-am îndeplinit şi sperăm ca şi anul viitor să atingem cel puţin aceeaşi performanţă. Avem nevoie de întăriri, pentru că sezonul viitor va fi unul mai mult decât tare, iar multe echipe se vor lupta pentru medalii. Din următorul campionat nu se va mai juca pe grupe de câte patru, ci play-off-ul va fi în sistem eliminatoriu (locul 1 vs locul 8, locul 2 vs locul 7 etc). Au fost şi lucruri bune şi rele în Divizia A1, dar nu vreau să uit niciuna, pentru că aşa am avut parte de o nouă experienţă şi am putut învăţa mai multe“, a spus Lucian Zlotea.

