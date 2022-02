SCMU Craiova face calcule pentru accederea în 5-8

SCMU Craiova a câştigat cu 3-2 meciul cu Bacău, dar cele două puncte obţinute încă nu sunt suficiente pentru accederea în 5-8. Tehnicianul Lucian Zlotea a declarat pentru GdS că se bucură de faptul că fetele au rămas concentrate până la final şi a mărturisit că nu „aruncă prosopul“ cu trei etape înainte de finalul campionatului regular.

„Am avut un meci greu şi ne aşteptam la asta. Din păcate, am luat doar două puncte şi ne menţinem în continuare în spatele lor la un punct. A fost un meci jucat tactic. În anumite etape din meci nu am respectat ce aveam de respectat şi de aceea am şi pierdut două seturi. Acum a trecut totul şi urmează ultimele trei jocuri de campionat, din care noi trebuie să scoatem patru puncte. Dacă nu reuşim asta, trebuie ca Bacăul să piardă cel puţin un punct cu Turda. Oricum, este greu şi pentru noi, pentru că nu va fi deloc uşor la Turda. Până atunci mai este, mai avem două partide extrem de grele de disputat şi ne gândim doar acolo.

Niciun meci nu seamănă cu altul. După ce am pierdut cele două seturi, am reuşit să ne concentrăm mai mult şi să profităm de erorile din tabăra adversă. Fetele sunt ok după acest meci. Până la urmă, este o victorie, un plus de moral şi ştim cu toţii că nu s-a terminat totul. Vom da tot ce putem ca că ne atingem acest obiectiv, de 5-8. Dacă nu reuşim, ne vom lupta la retrogradare, să ne îndeplinim obiectivul principal“, a spus Lucian Zlotea.

Citeşte şi: Ştefan Lupu: „Dedic victoria fetiţei mele nou-născute“