Ştefan Lupu: „Dedic victoria fetiţei mele nou-născute“

Pentru Ştefan Lupu victoria cu Timişoara a fost una specială. Cu o zi înainte de acest duel, jucătorul Craiovei devenise tătic de fată, iar acum are toate motivele să fie bucuros.

„Ne-am îndeplinit obiectivul şi anume să luăm cele trei puncte fără emoţii. Timişoara nu era în stare să ne pună probleme, poate doar dacă le permiteam noi. Cu această victorie suntem matematic în play-off. Vrem să câştigăm şi următoarele trei meciuri, care au mai rămas, pentru că trebuie să urcăm în clasament şi să intrăm cu dreptul în play-off. Dedic acest succes fetiţei mele. Ieri, soţia mea a născut o fetiţă sănătoasă şi sunt extrem de fericit. Pot spune că a păşit deja în direcţia voleiului, pentru că s-a născut cu 52 de cm şi 3.4 kg. Pare surprinzător, dar pentru noi nu neapărat, pentru că atât eu cât şi soţia suntem sportivi“, a spus Ştefan Lupu.

Andrei Cîrlogănescu: „Mă bucur pentru fiecare minut jucat“

Andrei Cîrlogănescu tânăra speranţă a voleiului craiovean, a mărturisit că se bucură de fiecare minut petrecut pe parchet şi speră ca evoluţiile sale să devină din ce în ce mai bune şi mai apreciate.

„Am jucat împotriva unei echipe mai mult de juniori a celor de la Timişoara, dar, cu toate astea, nu s-au dat bătuţi în niciun moment şi au jucat până la capăt. Important este că ne-am făcut noi treaba şi că am luat toate punctele. Mă bucur pentru fiecare minut jucat şi sper să am cât mai multe apariţii pe teren în viitorul apropiat. Uşor, uşor, evoluţia mea îşi va spune cuvântul. Până atunci, facem tot ce putem ca echipă să ajungem cât se poate de sus în clasament. Am demonstrat că putem lupta de la egal la egal şi cu Arcada, dar şi cu echipele din Bucureşti, aşa că sunt convins că se poate întâmpla orice în play-off“, a spus Andrei Cîrlogănescu.

Citeşte şi: Lejer cu Timișoara! SCMU Craiova adaugă încă trei puncte în clasamentul Diviziei A1