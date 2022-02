Dan Pascu: „Trebuie să câştigăm cu Timişoara şi Rapid fără să pierdem set“

Voleibaliştii de la SCMU Craiova sunt în faţa a două partide extrem de importante din Divizia A1. Chiar dacă adversarii sunt modeşti, presiunea este tot de partea noastră, pentru că nu avem voie să pierdem set având în vedere lupta de la egal la egal cu celelalte formaţii din play-off. Pe rând, în Bănie vor veni Timişoara şi Rapid, miercuri şi sâmbătă, de la orele 16.30, respectiv 18.00.

„Pe Arcada am respectat-o prea mult“

În cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul Dan Pascu a vorbit, pentru început, despre eşecul de la Galaţi, din etapa precedentă şi a mărturisit că în următoarele partide nu încape în discuţie alt rezultat în afară de victorie.

„Venim după un meci dificil jucat la Galaţi, unde am pierdut cu 3-1, dar trebuie să spunem că am întâlnit o echipă tare, care s-a pregătit excelent de acest joc din toate punctele de vedere. Am avut un start mai ezitant de meci, poate am respectat prea mult adversarul. Faptul că au fost foarte aproape de semifinalele CEV Cup a impresionat mai mult decât trebuia, dar din momentul în care băieţii au trecut peste acest prag, totul a mers mult mai bine. Setul al patrulea l-am pierdut, din păcate, la mare luptă. Per total, sunt două feţe diferite ale acestui joc, dar acum trecem la istorie acest meci şi ne concentrăm pe următoarele două partide, care vor avea loc în această săptămână.

Miercuri, de la ora 16.30, avem meci restant cu Timişoara, iar sâmbătă la 18.00 vine aici şi Rapid. La prima vedere, sunt două jocuri uşoare, dar acest gen de adversar vine la Craiova cu gândul că nu are ce pierde şi se va juca cu multă încredere. De aceea ne pregătim foarte bine, luăm meciurile în serios, pentru că trebuie să câştigăm toate punctele fără să pierdem set. Lupta la vârful clasamentului este foarte crâncenă şi orice set pierdut poate să te coste chiar şi medalia.

Sper ca băieţii să înţeleagă că ultimele patru partide din sezonul regulat sunt extrem de importante şi nu avem voie să pierdem puncte. Am pretenţia că lucrez cu jucători cu experienţă, maturi şi care au trecut prin multe situaţii. Sunt convins că acum, când ne apropiem de partea finală a campionatului, nu vor mai apărea momente de relaxare şi în care să desconsiderăm adversarul“, a declarat Pascu.

Nu ne gândim la titlu, dar vrem o medalie!

Cu excepţia lui Călin, lotul Craiovei este întreg pentru următoarele partide, ceea ce îl mulţumeşte pe tehnicianul oltean. Pascu este de părere că titlul se îndreaptă deja spre Galaţi, iar lupta pentru medalii se va duce până la finalul play-off-ului.

„Începând de la Galaţi, vom juca cinci meciuri în două săptămâni. Asta înseamnă că suntem pe teren din trei în trei zile, ceea ce este dificil. Trebuie luată în calcul şi refacerea după fiecare meci şi sper să trecem cu brio peste toate aceste partide şi să ne concentrăm, apoi, pe partea finală de campionat, unde toate meciurile vor fi de top. Abia în Final-Four-ul campionatului o să se vadă adevărata valoare a echipelor.

La ora actuală, băieţii sunt în regulă din punct de vedere fizic şi traversează o perioadă cu o formă sportivă bună. La Galaţi ne-a lipsit Călin şi sper să îl putem folosi sâmbătă, dar, per total, nu-mi fac probleme de oboseală sau mai ştiu eu ce altceva. Vreau să rămânem sănătoşi cu toţii, să nu mai avem parte de accidentări şi să ducem la sfârşit ceea ce ne-am propus.

Arcada este deja lansată spre titlu. Ei au fost conştienţi că lupta la titlu se relansa dacă ar fi pierdut meciul cu noi. Dinamo are două meciuri restante, noi suntem în urma celor de la Steaua, deci lupta era mai mult decât strânsă. Este foarte posibil să şi ieşim pe locul doi, dar să încheiem şi pe locul al patrulea, să ratăm medalia. La începului sezonului aveam ca obiectiv să ajungem în primele patru, iar apoi să luăm o medalie. Prima parte ne-a ieşit, acum ne focusăm pe ce a mai rămas, practic pe ce este mult mai important“, a mai menţionat Dan Pascu.

Încântat de Final Four-ul de la baschet

Antrenorul echipei masculine de volei a Craiovei a rămas impresionat de atmosfera şi de organizarea de la Final Four-ul Cupei României la baschet şi a recunoscut că şi-ar mai dori să participe pe viu la un asemenea eveniment pe viitor.

„La F4 de la baschet am trăit momente speciale, pentru că nu ştiu dacă a mai fost vreodată o organizare atât de bună şi o atmosferă pe măsură. Totul a fost senzaţional şi, visând puţin, mi-aş dori să mai trăiesc asemenea momente în cariera mea de antrenor. Sunt conştient că e dificil, pentru că voleiul nu atrage atâţia spectatori precum baschetul. Poate prin rezultatele de le vom obţine pe viitor vom reuşi şi noi să aducem mai mult public la sală. Am avut o discuţie cu domnul director şi, anul viitor, dacă vom ajunge în Final Four-ul Cupei României, vrem să organizăm competiţia aici, la Craiova. Avem toată deschiderea dânsului şi este foarte important să captăm atenţia publicului“, a încheiat tehnicianul Craiovei.

