E timpul revenirii! SCMU Craiova, obligată la un rezultat pozitiv la Bacău

Evoluţiile mai puţin bune din ultima vreme nu doar că nu au adus nimic benefic echipei feminine de volei a Craiovei, dar le-au şi demoralizat şi le-au scăzut încrederea fetelor în propriile forţe. Acest lucru s-a întâmplat, în special, după eşecul oarecum surprinzător cu Rapid, de pe teren propriu, scor 0-3, weekendul precedent. Acum este timpul ca voleibalistele lui Zlotea să strângă rândurile şi să-şi ridice nivelul de joc, pentru că o victorie la Bacău, sâmbătă, ar putea însemna revenirea la normal. Meciul din etapa a 7-a este programat la ora 17.00.

Se încearcă revenirea la Bacău!

Antrenorul Lucian Zlotea, împreună cu Evgenija Milivojevic au prefaţat duelul de la Bacău, de sâmbătă. Antrenorul Craiovei este de părere că a venit timpul ca echipa să demonstreze ceea ce poate, mai ales au revenit şi sportivele din carantină. De asemenea, Zlotea a prezentat, pe scurt, şi viitoarea adversară a oltencelor de sâmbătă.

„Cu Rapid s-a întâmplat la fel ca şi în partidele precedente. Am condus în primul set, am tras, ne-am dorit, iar apoi au început problemele în defensivă, oarecum. Avem probleme de aşezare în teren, de tactică, pe care nu le putem acoperi momentan din cauza lipsei unei sportive. Sunt lucruri tactice pe care nu le putem rezolva acum. Apoi, apar problemele frustrărilor şi ale nervilor după ce pierzi primul set la mare luptă. În toate meciurile am început bine, apoi adversarii au profitat şi s-au impus. Trebuie, cât mai rapid posibil, să revenim, să punem la punct totul. Am sperat că la meciul cu Rapid vom fi în regulă, dar nu s-a reuşit.

Acum, la Bacău, trebuie să prezentăm un altfel de volei. Meciurile cu Dinamo, Mioveni şi Rapid ne puteau aduce puncte în condiţii normale. Pentru noi, având foarte multe probleme de lot, a fost extrem de greu. Important este că de la locul cinci în jos, toate echipele au aceeaşi valoare. În orice moment se pot întâmpla răsturnări de clasament, de scor. Noi, dacă am fi jucat meci de meci cu toate jucătoarele, am fi fost acolo, cu restul, la mijlocul clasamentului. Cele de la Bacău alternează rezultatele, ba victorie, ba înfrângere. Au câştigat cu Dinamo, au pierdut cu Rapid, s-au luptat cu Voluntari etc. Le-am urmărit, am văzut meciurile şi pot spune că nu sunt slabe. Este o echipă tânără, cu două jucătoare experimentate şi poate pune probleme oricui“, a declarat Lucian Zlotea.

Evgenija: „Trebuie să jucăm ca o echipă“

Evgenija Milivojevic, una dintre sportivele care au revenit din carantină, se bucură că s-a alăturat lotului şi speră ca de la Bacău să înceapă şi rezultatele pozitive.

„Am fost în carantină două săptămâni şi, din fericire, nu am avut probleme serioase. Acum, la revenire, mă simt foarte bine fizic şi aştept să joc din ce în ce mai bine. Fetele au încercat şi şi-au dat toată silinţa şi în meciurile în care eu am lipsit, dar rezultatele nu au fost aşa cum ne doream. Acum jucăm cu Bacău, o echipă care nu mai are forţa din anii trecuţi. Încercăm să profităm de acest lucru şi sperăm ca acesta să fie momentul revenirii noastre. Este un moment dificil, iar acum trebuie să jucăm ca o echipă, nu individual. E timpul să ne punem jocul şi calităţile în valoare“, a punctat şi Evgenija Milivojevic.

