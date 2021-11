Pascu, Kriško, Pupart şi Bartha, încântaţi de evoluţia bună şi de victoria cu Zalău

SCMU Craiova este într-o creştere evidentă de formă, iar acest lucru ni s-a demonstrat şi în duelul cu Zalău, de sâmbătă seară. Voleibaliştii lui Dan Pascu au trecut cu 3-1 de Zalău după un meci excelent, plin de emoţii, dar şi de determinare.

Antrenorul Craiovei, Dan Pascu, a avut încredere deplină în elevii săi la acest meci, asta pentru că jocul pe care îl prestează a devenit unul convingător. Acesta se bucură că la scorul de 1-1 echipa şi-a revenit şi a menţionat că deplasarea de la Timişoara, din etapa viitoare, nu este ca o vacanţă.

„A fost un meci în care toţi jucătorii au realizat importanţa lui. Nu a mai fost nevoie să le explic ce au de făcut, pentru că sunt sportivi maturi, care ştiu treburile astea. Mă bucur că echipa este în creştere, jucăm foarte bine şi s-a simţit de la meciul cu Titanii o evoluţie. La antrenamente au fost motivaţi, hotărâţi, iar acest lucru m-a făcut să tratez partida cu mai multă siguranţă. Ne place să trăim periculos, pentru că e al nu ştiu câtelea meci în care avem parte de un set în super-prelungiri.

Avem momente de relaxare, ne mulţumim cu ce am realizat până în acel punct, invităm adversarul să joace, iar apoi ne complicăm existenţa. Cam aşa s-a întâmplat şi în setul doi acum. Îmbucurător este că din actul al treilea băieţii au realizat că dacă nu încep să joace, se complică totul. Am jucat, apoi, la siguranţă, cu încredere şi ne-a ieşit.

Mergem la Timişoara să jucăm extrem de serios, chiar dacă ei nu au câştigat vreun punct până în prezent. Nu mergem în vacanţă acolo, ci să continuăm seria jocurilor bune şi a victoriilor, dar să şi pregătim următoarele două partide, din Cupă, cu Ştiinţa Bucureşti şi din campionat, cu Arcada Galaţi“, a declarat Dan Pascu, pentru GdS.

Bucuroşi de victoria cu Zalău, cu gândul la Timişoara

Trei dintre jucătorii Craiovei, Tomáš Kriško, Keith Pupart şi Bela Bartha au concluzionat partida cu Zalăul şi au recunoscut că sunt extrem de fericiţi de victorie. De asemenea, niciunul nu concepe ca echipa să nu se întoarcă cu maximum de puncte de la Timişoara.

„Ne aşteptam la un meci greu cu Zalău, iar acum suntem bucuroşi de performanţa noastră şi de cele trei puncte. Sper ca această victorie extrem de importantă să ne împingă spre alte reuşite de excepţie. În setul secund ei au forţat cu serva şi le-a ieşit în primă fază. Pe parcurs, ne-am îmbunătăţit jocul, dar şi preluarea şi am ajuns, în cele din urmă, în prelungiri. Acolo au fost emoţii, multă tensiune, iar ei au fost mult mai norocoşi. Imediat după ne-am regrupat, ştiam că putem învinge şi am făcut două seturi foarte bune. Acum mergem la Timişoara, unde trebuie să câştigăm neapărat de trei puncte“, a menţionat Tomáš Kriško.

„Am demonstrat că avem o echipă de calitate“

„Am luat cele trei puncte şi asta e tot ce contează. Am jucat bine, i-am blocat în momentele importante şi am servit bine. Sunt bucuros pentru echipă, pentru ceea ce am reuşit în acest meci. Chiar dacă am cedat în actul al doilea la mare luptă, am demonstrat că avem o echipă de calitate şi am revenit în meci. Trebuie să câştigăm, acum, toate punctele şi cu Timişoara“, a spus Keith Pupart.

„A fost o victorie muncită, bine-meritată. Am fost serioşi de la început, determinaţi, am luptat pentru fiecare punct, iar acum ne bucurăm de victorie. Meciul a fost echilibrat, ei nu s-au lăsat deloc uşor. Mă bucur că am avut puterea să revenim după ce am pierdut la limită setul secund. La Timişoara nu va fi deloc uşor, de aceea trebuie să jucăm cât se poate de serios pentru a câştiga“, a adăugat Bela Bartha.

