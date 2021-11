SCMU Craiova luptă pentru puncte în Capitală! Pascu şi Călin, încrezători!

Voleibaliştii Craiovei nu au timp de pierdut, pentru că în acest weekend vor avea parte de un nou meci de trei puncte în Divizia A1. După eşecul la limită cu Steaua (2-3), trupa lui Pascu se deplasează la Bucureşti pentru duelul cu Olimpia Titanii, o echipă nouă în campionat. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 15.00.

Dacă SCMU Craiova are două victorii (cu Ştiinţa Bucureşti şi Universitatea Cluj) şi două eşecuri (cu Dinamo şi Steaua) în primele patru runde, adversarii din acest weekend stau ceva mai bine. Olimpia Titanii a bifat trei victorii, ce-i drept cu echipe accesibile şi a pierdut un joc, 0-3 cu Arcada Galaţi.

În cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul Craiovei, Dan Pascu, precum şi jucătorul Robert Călin au prefaţat duelul cu Olimpia Titanii, de sâmbătă. Tehnicianul oltenilor consideră că partida trebuie tratată cu maximă seriozitate de elevii săi pentru ca punctele să intre în contul echipei.

„Următorul meci pe care îl vom disputa va fi la Bucureşti, împotriva echipei Olimpia Titanii. Întâlnim o echipă nouă, nou-promovată. Dacă iniţial era formată din jucători tineri de maximum 20 de ani, acum s-a întâmplat ceva acolo, au făcut fuziune cu Olimpia şi au adus şase jucători străini. Sunt imprevizibili, iar dacă îi laşi să joace îţi creează mari probleme. De aceea, am apelat la jucători să trateze serios meciul, să jucăm la punct şi cât se poate de serios, pentru că avem neapărată nevoie de victorie. La ora actuală, această echipă are trei victorii şi stă mai bine decât noi în clasament. Suntem bucuroşi că au promovat formaţii din Bucureşti, pentru că nu mai avem deplasări lungi“, a spus Dan Pascu.

„Cu Steaua am câştigat un punct, nu am pierdut două“

Evoluţia alb-albaştrilor din meciul cu Steaua l-a dezamăgit pe Dănuţ, care consideră că a fost câştigat un punct, şi nu că s-au pierdut două.

„Sincer să fiu, îmi propusesem mai mult din meciul cu Steaua, pentru că nu mă aşteptam la foarte multe de la duelul cu Dinamo. Au o echipă solidă, nu au pierdut niciun meci de un an de zile şi pe lângă jucătorii de i-au luat de la noi, au mai adus încă trei sportivi valoroşi. Cred că anul acesta vor lua titlul fără dubii. Dacă am fi luat un punct cu ei, ar fi fost un bonus pentru noi. Dar cu Steaua voiam mai mult, chiar dacă am avut parte de multe probleme de lot. Chiar şi aşa, nu avem nicio scuză, în principal la cum am început meciul. Apoi, treptat, am intrat în meci, am egalat, dar nu am reuşit să ne şi impunem. Consider că la cum am jucat cu Steaua, am câştigat un punct, nu am pierdut două.

Acum trebuie să uităm acest meci, să învăţăm din greşeli şi să mergem înainte. Nu mai avem voie să pierdem puncte, în special din meciurile accesibile. Avem două înfrângeri, dar nu înseamnă că am pierdut lupta. Duelul pentru cele două locuri din play-off rămase oarecum vacante se va da între trei echipe, noi, Steaua şi Zalău. Dinamo şi Arcada cu siguranţă vor fi primele două clasate“, a încheiat Dan Pascu.

Călin: „Nu ne aşteptăm să fie un meci uşor“

Robert Călin, unul dintre oltenii din grupul Craiovei, a menţionat că echipa a trecut peste eşecul cu Steaua, iar acum singurul gând este la duelul cu Olimpia Titanii.

„Întâlnim o echipă nou-promovată, cu mulţi străini aduşi. Nu ne aşteptăm să fie un meci uşor, mai ales că nu am mai jucat până acum în sala lor. Ne-am pregătit foarte bine în această săptămână pentru acest joc şi ne dorim să facem un meci bun. După primele două seturi cu Steaua în care nu am demonstrat nimic, am revenit puţin şi ne bucurăm că am reuşit să luăm un punct. Nu ne gândim că ne sunt inferiori. Suntem la fel de focusaţi precum am fi într-un joc cu Arcada sau Dinamo“, a declarat Robert Călin.

Citeşte şi: Orientare / Andra Anghel şi Alexandru Blejdea, medaliaţi cu aur la Cupa Ţărilor Latine