Lotul s-a întregit, să înceapă rezultatele pozitive!

După ce în primele etape au fost multe probleme de sănătate în lotul echipei feminine de volei a Craiovei, se pare că, începând din această etapă, lucrurile vor sta cu totul altfel. Voleibalistele pregătite de Lucian Zlotea fac deplasarea în acest weekend la Bucureşti, pentru meciul cu Dinamo, iar majoritatea sportivelor au revenit la echipă cu forţe proaspete. Duelul din Capitală va avea loc sâmbătă, de la ora 15.00 şi va conta pentru etapa a 5-a din Divizia A1.

În primele 4 etape, SCMU Craiova a obţinut un succes, 3-2 pe terenul Universităţii Cluj, dar şi trei înfrângeri (0-3 cu Medgidia şi Voluntari şi 2-3 cu Mioveni). Acum, gruparea olteană se află în faţa unui nou joc echilibrat din care se pot obţine puncte.

Zlotea: „Trebuie să scoatem puncte în aceste meciuri“

Tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, este conştient că echipa are un program extrem de încărcat în următoarea perioadă, dar este mulţumit de faptul că toate jucătoarele au revenit la antrenamente. În acelaşi timp, acesta consideră că în duelurile cu Dinamo şi Rapid este „o pâine de mâncat“, având în vedere că, în rundele viitoare, SCMU se va duela cu Blaj şi Târgovişte.

„Urmează o săptămână dificilă, cu trei meciuri (deplasare cu Dinamo, în campionat, cu Lugoj, în Cupă şi acasă cu Rapid). Pentru noi sunt extrem de importante cele două partide din campionat, pentru că trebuie să încercăm să obţinem puncte ca să nu ne fie greu în iarnă. Din fericire au revenit la antrenamente fetele carantinate, dar o să mai dureze puţin până îşi intră în formă. Sâmbătă vom face tot ce se poate pentru a scoate un rezultat foarte bun la Dinamo. Toată lumea joacă la fel de multe meciuri ca noi în această perioadă. Nouă ne-a fost greu că ne-au lipsit patru sportive, dar acum putem pregăti totul aşa cum trebuie. O să fie mai uşor, dar vor fi şi drumurile până la Bucureşti şi Lugoj, iar timpul de pregătire se scurtează instant. Totul va fi pe fugă, dar aşa este în sport. Ăsta este programul şi trebuie, cumva, să ieşim bine din această săptămână.

Cele de la Dinamo au avut un început de campionat cam ciudat, dar noi sunt convins că puteam mai mult dacă aveam lotul întreg. Nu este vorba de nicio presiune la noi pentru următoarele jocuri. Cert este că se poate, avem şansă la victorie şi trebuie să muncim pentru asta. Nu sunt echipe de speriat cum sunt cele din vârf. Vor urma meciuri grele, cu Blaj, Târgovişte, aşa că trebuie să scoatem puncte în aceste meciuri, să le zicem mai accesibile. Principalul obiectiv e să nu retrogradăm, dar tindem mai sus, la locurile 5-8. Din ce am văzut până acum, campionatul este foarte echilibrat şi se poate întâmpla orice. Dacă totul va fi în regulă şi nu vor mai fi probleme de sănătate, o să putem vorbi şi despre o clasare mai sus în clasament“, a declarat Zlotea, antrenorul Craiovei.

Ramona are încredere în forţa grupului

Ramona Marciu, căpitanul grupării din Bănie, are încredere maximă în echipa sa, pe care o vede şi în sezonul viitor în Divizia A1.

„Avem un meci greu cu Dinamo, dar am încredere pentru că, uşor-uşor, revin şi fetele carantinate şi cele accidentate. Vrem să facem un joc bun la Bucureşti şi să ne întoarcem cu puncte acasă. Din păcate nu am jucat în acelaşi sextet meci de meci, iar acest lucru s-a văzut. Cu Rapid cred că putem obţine puncte mult mai uşor, mai ales că jucăm acasă şi avem avantajul sălii. Sunt foarte optimistă şi cred că putem face o figură frumoasă în acest an şi să rămânem în Divizia A1“, a adăugat şi Ramona Marciu.

